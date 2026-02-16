स्पोर्ट्स डेस्क : इंग्लैंड और इटली के बीच आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का 29वां मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। इंग्लैंड ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'आज हम पहले बैटिंग करेंगे। स्टैट्स के हिसाब से इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बैटिंग करते हुए मैदान में उतरना, बिना डरे खेलना और विरोधी टीम पर प्रेशर डालना, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। वही टीम। सब जानते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है।

इटली के कप्तान हैरी मैनेंटी ने कहा, 'हम वैसे भी बॉलिंग करने वाले थे, इसलिए यह ठीक रहा। हम सोच रहे थे कि क्या करें, अच्छा हुआ कि मुझे फैसला नहीं लेना पड़ा। जीत से हमें कॉन्फिडेंस मिला है। हम टूर्नामेंट में कॉन्फिडेंस के साथ आए थे। हम वैसे ही हैं। वेनो अच्छा खेल रहे हैं, वह आज तैयार नहीं होंगे, कुछ दिनों में कोशिश करेंगे।'

प्लेइंग XI

इंग्लैंड : फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद

इटली : जस्टिन मोस्का, एंथनी मोस्का, जेजे स्मट्स, हैरी मैनेंटी (कप्तान), बेन मैनेंटी, मार्कस कैंपोपियानो, ग्रांट स्टीवर्ट, जियान मीड (विकेट कीपर), जसप्रीत सिंह, क्रिशन कलुगामागे, अली हसन