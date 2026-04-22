स्पोर्ट्स डेस्क : Shreyas Iyer इस समय IPL में बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं। पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने लगातार रन बनाए हैं और टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई है। 2025 सीजन में उन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए थे, वहीं IPL 2026 में भी उनका बल्ला जमकर बोल रहा है। 6 मैचों में 200+ रन बनाकर वह शानदार फॉर्म में हैं।

कप्तानी में भी दिखा दम

अय्यर ने सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि कप्तानी में भी खुद को साबित किया है। वह IPL इतिहास में तीन अलग-अलग टीमों को फाइनल तक पहुंचाने वाले गिने-चुने कप्तानों में शामिल हैं। साल 2024 में उन्होंने Kolkata Knight Riders को खिताब जिताया था, जिससे उनकी लीडरशिप पर भरोसा और मजबूत हुआ।

टी20 टीम में वापसी की चर्चा तेज

उनकी शानदार फॉर्म के चलते भारतीय टी20 टीम में वापसी की मांग भी तेज हो गई है। कई रिपोर्ट्स में उन्हें भविष्य का कप्तान भी बताया जा रहा है। हालांकि Suryakumar Yadav की कप्तानी में भारत ने हाल ही में सफलता हासिल की है, जिससे प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी हो गई है।

जहीर खान की स्पष्ट राय

इस पूरे मुद्दे पर Zaheer Khan ने संतुलित राय रखी है। उन्होंने कहा कि अय्यर को फिलहाल कप्तानी के बारे में नहीं, बल्कि टीम में अपनी जगह पक्की करने पर ध्यान देना चाहिए। जहीर के मुताबिक, 'पहले टीम में जगह बनाना जरूरी है, कप्तानी अपने आप आ सकती है।'

प्रदर्शन ही दिलाएगा मौका

जहीर खान ने आगे कहा कि अय्यर को अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन पर फोकस बनाए रखना चाहिए। अगर वह लगातार अच्छा खेलते हैं और टीम में अपनी जगह मजबूत करते हैं, तो भविष्य में कप्तानी के लिए वह स्वाभाविक दावेदार बन जाएंगे।

अगली चुनौती PBKS के सामने

Punjab Kings का अगला मुकाबला Delhi Capitals के खिलाफ 25 अप्रैल को खेला जाएगा। टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 11 अंकों के साथ शीर्ष पर है और अय्यर की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन कर रही है। यह मुकाबला भी टीम के लिए अहम होने वाला है।