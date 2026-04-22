लखनऊ (उत्तर प्रदेश) : राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉटसन को पीछे छोड़कर फ्रैंचाइजी के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने से सिर्फ तीन विकेट दूर हैं। आर्चर ने इस सीजन में रॉयल्स के लिए पावर प्ले में शानदार प्रदर्शन किया है, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ अपनी टीम के मैच के दौरान यह मील का पत्थर हासिल कर सकते हैं।

2018 में अपने IPL डेब्यू के बाद से आर्चर ने 6 में से 5 सीजन में 'मेन इन पिंक' (RR) का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि एक सीजन उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) के लिए खेला था, जहां वे कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। RR के लिए 53 मैचों में आर्चर ने 24.47 की औसत से 65 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/15 और इकॉनमी रेट 7.79 रहा है। इस सीजन में उन्होंने 6 मैचों में 22.37 की औसत से 8 विकेट लिए हैं, जिसमें इकॉनमी रेट 8.52 और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/19 रहा है।

RR के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज वॉटसन हैं जिन्होंने 2008-15 के दौरान पिंक जर्सी पहनते हुए 84 मैचों में 27.83 की औसत से 67 विकेट लिए थे जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/10 रहा था। उनके बाद स्पिनर युजी चहल (2022-24 के दौरान 46 मैचों में 22.80 की औसत से 66 विकेट) और सिद्धार्थ त्रिवेदी (2008-13 के दौरान 76 मैचों में 29.29 की औसत से 65 विकेट, जिसमें एक बार चार विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है) का नंबर आता है।

इस साल 16 T20 मैचों में आर्चर का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है; उन्होंने 25.19 की औसत से 21 विकेट लिए हैं जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/19 रहा है। वह इस साल टी20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, उन्होंने 8 मैचों में 26.00 की औसत से 11 विकेट लिए और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/20 था।

टीमें :

राजस्थान रॉयल्स : वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, यशराज पुंजा, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युध्दवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला

लखनऊ सुपर जायंट्स : एडेन मार्कराम, मिशेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ, मोहसिन खान, अब्दुल समद, दिग्वेश सिंह राठी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मयंक यादव, हिम्मत सिंह, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस, एनरिक नॉर्टजे, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज अहमद, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शीन कुलकर्णी, नमन तिवारी