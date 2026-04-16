स्पोर्ट्स डेस्क: Mumbai Indians ने IPL 2026 के बीच बड़ा बदलाव करते हुए चोटिल ऑलराउंडर Atharva Ankolekar की जगह पंजाब के 21 वर्षीय खिलाड़ी Krish Bhagat को टीम में शामिल किया है।

अंकलेकर हुए पूरे सीजन से बाहर

मुंबई इंडियंस के युवा ऑलराउंडर अथर्व अंकोलेकर चोट के कारण पूरे IPL 2026 से बाहर हो गए हैं। टीम के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर तब जब सीजन अहम मोड़ पर पहुंच चुका है।

21 वर्षीय कृष भगत को मिला मौका

MI ने अंकोलेकर के रिप्लेसमेंट के तौर पर कृष भगत को उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपये में टीम में शामिल किया है।

उम्र: 21 साल

रोल: पेस-बॉलिंग ऑलराउंडर

पिछले 2 साल से MI ट्रायल्स का हिस्सा; हालांकि भगत ने अभी तक घरेलू टी20 में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन उन्हें भविष्य के स्टार के रूप में देखा जा रहा है।

घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन

कृष भगत ने अब तक सीमित मौके ही खेले हैं:

फर्स्ट क्लास: मैच: 7, विकेट: 7, औसत: 36, रन: 145

लिस्ट A: मैच: 9, विकेट: 9, औसत: 29.55, रन: 52 (एक अर्धशतक सहित)

PBKS मुकाबले से पहले टीम में शामिल

कृष भगत अब आधिकारिक तौर पर MI स्क्वॉड का हिस्सा बन चुके हैं और 16 अप्रैल को Punjab Kings के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे।

रोहित शर्मा की फिटनेस पर सस्पेंस

MI के लिए एक और चिंता की बात कप्तान Rohit Sharma की फिटनेस है। उन्हें Royal Challengers Bengaluru के खिलाफ मैच में हैमस्ट्रिंग चोट लगी थी, जिसके कारण उनका PBKS के खिलाफ खेलना अभी तय नहीं है। हालांकि, रोहित नेट्स में अभ्यास करते नजर आए हैं और अगर वह खेलते हैं तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतर सकते हैं।

प्लेइंग 11 में बदलाव की संभावना

अगर रोहित नहीं खेलते हैं, तो MI इन खिलाड़ियों में से किसी को मौका दे सकती है:

क्विंटन डिकॉक

विल जैक्स

डेनिश मलेवार; अब तक टीम ने रयान रिकेल्टन को प्राथमिकता दी है, जबकि विल जैक्स निजी कारणों से टीम से नहीं जुड़े थे।

MI की अपडेटेड स्क्वॉड

हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, रॉबिन मिन्ज, शेरफेन रदरफोर्ड, रयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक, तिलक वर्मा, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह सहित अब कृष भगत भी टीम का हिस्सा हैं।