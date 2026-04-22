नई दिल्ली : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कथित तौर पर ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, क्योंकि वह नशीली दवा के इस्तेमाल के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। यह पॉजिटिव नतीजा इस साल की शुरुआत में हुए T20 वर्ल्ड कप के दौरान किए गए टेस्ट से आया है। रिपोर्ट के अनुसार इसके चलते इंग्लैंड के T20 ब्लास्ट के लिए सरे में शामिल होने की उनकी योजना खटाई में पड़ गई है।

रिपोर्ट में PCB के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा गया, 'इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को इस मामले की जानकारी दी है और PCB ने इस पर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के नतीजे आज ICC को बता दिए जाएंगे।' नवाज इस साल की शुरुआत में हुए T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे। उन्होंने वर्ल्ड कप में टीम के लिए 7 मैच खेले, लेकिन गेंद या बल्ले, किसी से भी प्रभावित करने में नाकाम रहे; उन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए और सिर्फ सात विकेट लिए, जिसके बाद पाकिस्तान टूर्नामेंट के सुपर आठ चरण से बाहर हो गया।

इस ऑलराउंडर से उम्मीद थी कि वह T20 ब्लास्ट के पूरे सीजन (जो 26 मई से 18 जुलाई तक चलेगा) के लिए सरे की तरफ से खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। PCB ने उन्हें इस टूर्नामेंट के लिए सिर्फ दो हफ़्ते पहले ही 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी किया था और सरे उनकी टीम में शामिल होने की औपचारिक घोषणा करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार अब यह समझौता रद्द कर दिया गया है, और नवाज इस गर्मी में इंग्लैंड की काउंटी टीम में शामिल नहीं होंगे।

टी20 इंटरनेशनल में नवाज का रिकॉर्ड काफी मजबूत है। वह टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज हैं। इस लेग स्पिनर ने टीम के लिए 98 मैचों में 101 विकेट लिए हैं। उन्होंने इस सबसे छोटे फॉर्मेट में दो बार 5-विकेट हॉल भी लिए हैं। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में कुल 911 रन बनाए हैं। यह 32 वर्षीय खिलाड़ी फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) सीजन में मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से खेल रहा हैं। मंगलवार को कराची में रावलपिंडीज के खिलाफ छह विकेट से मिली जीत में वह कोई भी विकेट नहीं ले पाए।

