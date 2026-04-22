मुंबई (महाराष्ट्र) : भारत के पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ शानदार शतक लगाने के लिए अभिषेक शर्मा की तारीफ की है। उन्होंने इस युवा ओपनर को "खास टैलेंट" बताया जिन्होंने IPL के मौजूदा सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए मैच जिताने वाला प्रदर्शन किया। जियो हॉटस्टार के 'चैंपियंस वाली कमेंट्री' पर बोलते हुए पुजारा ने अभिषेक की तारीफ की कि उन्होंने अपना दूसरा IPL शतक और इस सीजन का पहला शतक बनाया। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि यह बाएं हाथ का बल्लेबाज कितनी आसानी से बड़े स्कोर बनाता है।

पुजारा ने कहा, 'अभिषेक शर्मा ने शानदार पारी खेली और अपना दूसरा IPL शतक और इस सीजन का पहला शतक बनाया। वह शतक बनाना आसान बना देते हैं।' उन्होंने SRH के लिए अभिषेक के योगदान के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनके प्रदर्शन अक्सर टीम के लिए जीत में बदल जाते हैं क्योंकि वह बैटिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर रहकर बहुत बड़ा असर डालते हैं। उन्होंने आगे कहा, 'उनके रन SRH के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अक्सर उन्हीं की वजह से टीम जीतती है। वह एक खास टैलेंट हैं।'

पुजारा ने अभिषेक की स्वाभाविक काबिलियत और लगातार अच्छे प्रदर्शन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब वह किसी मजबूत टीम के खिलाफ पूरी लय में होते हैं, तो उनकी क्लास साफ नजर आती है। पुजारा ने कहा, 'जब वह इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, तो उनकी क्लास हर किसी को साफ दिखाई देती है। बहुत कम बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा जैसा टैलेंट और क्लास होता है।'

शर्मा ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए जब उन्होंने IPL में अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। मंगलवार को शर्मा जबरदस्त फॉर्म में थे। उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों में अपना दूसरा IPL शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जोरदार बैटिंग का शानदार नजारा पेश करते हुए 9 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के लगाए। SRH के इस ओपनर ने 68 गेंदों में नाबाद 135 रन बनाए। उनकी इस पारी की बदौलत हैदराबाद ने अपने 20 ओवरों में 242/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह शर्मा का दूसरा IPL शतक था।

इस पारी के साथ अभिषेक के T20 में शतकों की संख्या 9 हो गई है। इसके साथ ही वह भारतीय बल्लेबाजों में विराट कोहली के बराबर पहुंच गए हैं। लिस्ट में क्रिस गेल 22 शतकों के साथ सबसे आगे हैं, उनके बाद बाबर आजम (12) और डेविड वॉर्नर (10) का नंबर आता है; वहीं अभिषेक अब उन खिलाड़ियों के ग्रुप में शामिल हो गए हैं, जिनमें क्विंटन डी कॉक, राइली रूसो और साहिबजादा फरहान जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। 243 रनों के विशाल स्कोर का बचाव करते हुए ईशान मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके और सनराइजर्स हैदराबाद को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 47 रनों की शानदार जीत दिलाई।