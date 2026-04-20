न्यू चंडीगढ़ (पंजाब) : पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के ओपनर वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद अय्यर ने उन्हें 'जबरदस्त टैलेंट' कहा। लखनऊ सुपर जायंट्स पर पंजाब किंग्स की 54 रनों की शानदार जीत के बाद जियोस्टार पर बोलते हुए अय्यर ने सूर्यवंशी की काबिलियत पर रोशनी डाली।

लीग में उभर रहे युवा टैलेंट का विश्लेषण करते हुए अय्यर 15 साल के इस ओपनर की बैटिंग टेक्नीक और क्रीज पर उनके शांत स्वभाव से खास तौर पर प्रभावित हुए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सूर्यवंशी की स्वाभाविक काबिलियत उन्हें विकास के इसी दौर में मौजूद दूसरे खिलाड़ियों से अलग बनाती है। पंजाब किंग्स के कप्तान ने आगे कहा कि इस युवा खिलाड़ी की बैटिंग की लय और गेंद फेंके जाने से पहले की उनकी मूवमेंट एक मजबूत बुनियाद का संकेत देती है। यह बुनियाद आने वाले सालों में उन्हें सबसे ऊंचे स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी बनने में मदद कर सकती है।

अय्यर ने कहा, 'वह एक जबरदस्त टैलेंट है और उसकी तारीफ के लिए कोई भी शब्द कम ही पड़ेंगे। जिस तरह से वह बैट घुमाता है, गेंद फेंके जाने से पहले वह जिस तरह की लय और मोमेंटम बनाता है, मुझे लगता है कि वह भविष्य का सितारा है।' मौजूदा IPL 2026 सीजन में रॉयल्स के ओपनर सूर्यवंशी ने 6 मैचों में 236.53 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 246 रन बनाए हैं।

