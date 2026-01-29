स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टीम में T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के बीच संजू सैमसन की लगातार खराब फॉर्म चर्चा का विषय बनी हुई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी T20I सीरीज में विकेटकीपर-बल्लेबाज एक बार फिर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे, जिसके बाद चयन को लेकर सवाल तेज हो गए हैं। इसी बीच अनुभवी लेग-स्पिनर युजवेंद्र चहल ने सैमसन के प्रदर्शन पर खुलकर अपनी राय रखी है। चहल का मानना है कि अनुभव के इस स्तर पर दबाव को बहाना नहीं बनाया जा सकता और मौके मिलने के बाद नतीजे देना जरूरी होता है।

न्यूजीलैंड सीरीज में फिर नहीं चली संजू की बैट

विशाखापत्तनम में खेले गए चौथे T20I में संजू सैमसन ने एक बार फिर निराश किया। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 15 गेंदों में 24 रन बनाए, लेकिन अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। मिशेल सेंटनर की गेंद पर आउट होने के बाद उनकी पारी एक बार फिर अधूरी उम्मीद बनकर रह गई। यह प्रदर्शन न्यूजीलैंड सीरीज़ में उनके संघर्ष की कहानी को और आगे बढ़ाता है, जहां वह लगातार रन बनाने में विफल रहे हैं।

युजवेंद्र चहल की कड़ी लेकिन साफ टिप्पणी

जियोस्टार पर बातचीत के दौरान युजवेंद्र चहल ने संजू सैमसन की फॉर्म पर सीधी बात कही। चहल ने साफ किया कि इतने अनुभवी खिलाड़ी के लिए मानसिक दबाव को वजह नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार, सैमसन को इस सीरीज़ में खुद को साबित करने के पर्याप्त मौके मिले, लेकिन वह उनका फायदा नहीं उठा सके। चहल ने कहा कि एक या दो मैचों में नाकामी समझ में आती है, लेकिन तीन-चार लगातार मैचों में असफलता चिंता का विषय बन जाती है।

अनुभव के बाद भी नतीजों की कमी

चहल ने यह भी याद दिलाया कि संजू सैमसन पिछले 10–12 सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने IPL में मिडिल ऑर्डर से लेकर ओपनर तक अलग-अलग भूमिकाएं निभाई हैं। ऐसे में उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वह दबाव भरी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभालें। चहल के मुताबिक, जब टीम में इशान किशन जैसे खिलाड़ी बैकअप के तौर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों, तो प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी हो जाती है।

आंकड़े जो बढ़ा रहे हैं चिंता

अगर हालिया आंकड़ों पर नज़र डालें तो संजू सैमसन की मुश्किलें साफ दिखाई देती हैं। अपनी पिछली पांच T20I पारियों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर सिर्फ 37 रन रहा है। वहीं, पिछली 15 पारियों में उन्होंने कुल 262 रन बनाए हैं, जिसका औसत मात्र 17.46 है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज़ में वह सिर्फ 40 रन ही बना सके हैं, जो किसी टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज के लिए संतोषजनक नहीं माना जा सकता।

टीम मैनेजमेंट के सामने बड़ा फैसला

हालांकि चहल ने आलोचना के साथ-साथ संतुलन भी बनाए रखा। उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 अभी काफी दूर है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है कि संजू ओपनर के तौर पर संघर्ष कर रहे हैं और इशान किशन नंबर तीन पर बेहतर विकल्प हैं, तो बदलाव करना सही फैसला हो सकता है।

इशान किशन की मौजूदगी से बढ़ी टक्कर

इशान किशन की फिटनेस और हालिया प्रदर्शन ने संजू सैमसन पर दबाव और बढ़ा दिया है। हालांकि किशन चोट के कारण चौथा T20I नहीं खेल पाए, लेकिन पांचवें और आखिरी मुकाबले के लिए उनकी उपलब्धता पर नजर बनी हुई है। जैसे-जैसे भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपने कॉम्बिनेशन को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ रहा है, विकेटकीपर-बल्लेबाज की जगह के लिए मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है।