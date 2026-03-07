स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। अब भारत का सामना रविवार को न्यूजीलैंड से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। हालांकि यह मैदान भारतीय फैंस के लिए मिली-जुली यादें भी लेकर आता है, क्योंकि इसी मैदान पर भारत को 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में फाइनल से पहले इस मैदान पर टीम इंडिया के रिकॉर्ड पर नजर डालना दिलचस्प होगा।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत का प्रदर्शन

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है। टीम इंडिया ने इस मैदान पर अब तक 10 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 7 मैचों में जीत और 3 में हार मिली है। 2021 के बाद से भारत ने यहां कई मजबूत टीमों के खिलाफ जीत दर्ज की है। इन जीतों में इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी टीमों पर मिली जीत भी शामिल है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी जीत भी दर्ज

इस मैदान पर भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया है। 2023 में भारत ने न्यूजीलैंड को 168 रन के बड़े अंतर से हराया था, जो इस मैदान पर भारत की सबसे बड़ी जीतों में से एक रही। यह जीत दिखाती है कि भारतीय टीम इस मैदान पर विपक्षी टीमों पर दबाव बनाने में सक्षम है।

2021 में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार सीरीज

अहमदाबाद में 2021 में भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज खेली गई थी। उस सीरीज में भारत ने 5 में से 3 मैच जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था। इससे यह भी साबित होता है कि भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों में इस मैदान पर काफी मजबूत रही है।

हाल के मैचों में मिले-जुले नतीजे

हाल के समय में हालांकि इस मैदान पर भारत को मिले-जुले परिणाम मिले हैं। 2025 के अंत में भारत ने साउथ अफ्रीका को 30 रन से हराया, लेकिन फरवरी 2026 में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान साउथ अफ्रीका ने जोरदार वापसी करते हुए भारत को 72 रन से हरा दिया। इस तरह मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में इस मैदान पर भारत ने एक मैच जीता और एक मैच हारा है।

टी20 वर्ल्ड कप में रोमांचक रहे मुकाबले

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अब तक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 6 मुकाबले खेले जा चुके हैं।

पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम – 3 जीत

लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम – 2 जीत

1 मैच – टाई

ये आंकड़े बताते हैं कि इस मैदान पर मुकाबले काफी रोमांचक और करीबी रहे हैं।

अहमदाबाद में भारत का टी20 रिकॉर्ड

नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद (टी20 रिकॉर्ड)

मैच खेले: 10

जीत: 7

हार: 3

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का रिकॉर्ड (अहमदाबाद)

मैच: 2

जीत: 1

हार: 1

फाइनल में न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला

भारत मौजूदा टूर्नामेंट का मेजबान और डिफेंडिंग चैंपियन है, इसलिए फाइनल में उसे हल्का फेवरेट माना जा रहा है। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ कभी हार नहीं झेली है, इसलिए यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।

