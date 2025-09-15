नई दिल्ली : भारत पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, ऐसे में पैरालंपिक में पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया पहले से कहीं अधिक दृढ़ हैं। वह 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस महामुकाबले में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे। चैंपियनशिप का यह संस्करण ऐतिहासिक है, न केवल इसलिए कि यह पहली बार भारत और दक्षिण एशिया में इस तरह का कोई वैश्विक पैरा एथलेटिक्स आयोजन हो रहा है, बल्कि इसलिए भी कि यह योगेश को घरेलू मैदान पर खेलने का लाभ और अपने ही लोगों के सामने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका देता है।

योगेश के लिए यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। उनका पूरा परिवार वहां मौजूद होगा, उनका उत्साहवर्धन करेगा, हर टॉस और हर सांस का साक्षी होगा। स्टैंड में प्रियजनों का होना भावनात्मक समर्थन से कहीं अधिक मायने रखता है, यह वह उत्साह है जो दबाव को शक्ति में बदल देता है। भारतीय पैरालंपिक समिति (PCI) की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, योगेश ने कहा, 'घरेलू धरती पर विश्व चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करना जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है। यह जानना कि मेरा परिवार स्टैंड में होगा, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अतिरिक्त प्रेरणा देता है।'

टोक्यो 2020 पैरालिंपिक में F56 डिस्कस थ्रो स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले योगेश इस चैंपियनशिप में एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ उतर रहे हैं और वह यह अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ना। वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपनी तकनीक को निखार रहे हैं, अपने थ्रो को और बेहतर बना रहे हैं और इस घरेलू प्रतियोगिता में, वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'मेरा लक्ष्य दिल्ली में अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ना है। मैं ब्राजील के मजबूत थ्रोअर बतिस्ता डॉस सैंटोस के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक हूँ, यह एक बड़ी चुनौती है।'