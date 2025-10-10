नई दिल्ली : जब यशस्वी जायसवाल बल्लेबाज़ी करने उतरते हैं, तो कुछ ख़ास होने की संभावना हमेशा रहती है। दिल्ली में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन इस युवा सलामी बल्लेबाज ने ऐसा ही किया, अपना सातवां टेस्ट शतक जड़कर दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया।

धीमी शुरुआत, फिर विस्फोटक अंदाज

अहमदाबाद में पहले टेस्ट में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, जायसवाल इस पारी में पहले ही ओवर से भूखे और केंद्रित नजर आए। उन्होंने परिस्थितियों और गेंदबाजों का सम्मान किया, पहले सत्र में धैर्य दिखाया और धीरे-धीरे लय में आए। उन्होंने 82 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर गियर बदला। अगले 63 गेंदों में उन्होंने शतक तक का सफर तय किया। उनका यह शतक न केवल भारत को मजबूती देने वाला साबित हुआ, बल्कि उन्हें महान खिलाड़ियों की सूची में भी शामिल कर गया।

24 साल की उम्र से पहले 7 या उससे अधिक टेस्ट शतक

डॉन ब्रैडमैन - 12

सचिन तेंदुलकर - 11

गैरी सोबर्स - 9

यशस्वी जायसवाल - 7

ग्रीम स्मिथ - 7

एलेस्टेयर कुक - 7

केन विलियमसन - 7

इन नामों में शामिल होना अपने आप में किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

लंच के बाद आक्रामक मोड में आए जायसवाल

सुबह के सत्र में सावधानी से खेलते हुए जायसवाल और केएल राहुल ने वेस्टइंडीज़ के गेंदबाज़ों को थकाया। लेकिन लंच के बाद जायसवाल का अंदाज़ पूरी तरह बदल गया। उन्होंने जेडन सील्स की गेंदों पर लगातार दो चौके जड़े, और तभी से मैच का रुख बदल गया। जायसवाल की टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन लाजवाब थे, हर ड्राइव, पुल और कवर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने 145 गेंदों में तिहरे अंक (100 रन) पूरे किए, और इसके बाद मैदान में हर कोने से "जय-जयसवाल" की गूंज सुनाई देने लगी।

परिपक्वता और नियंत्रण की मिसाल

23 वर्षीय जायसवाल का यह शतक सिर्फ़ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि परिपक्वता और धैर्य का प्रदर्शन भी था। टेस्ट क्रिकेट में उनका रवैया, परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता और सही समय पर गियर बदलने की समझ उन्हें आने वाले वर्षों में भारत की बल्लेबाज़ी का स्तंभ बना सकती है।

जायसवाल की उपलब्धि एक नजर में

टेस्ट शतक: 7

शतक तक गेंदें: 145

अर्धशतक: 82 गेंदों में

24 वर्ष से पहले सबसे अधिक टेस्ट शतक लगाने वाले चौथे खिलाड़ी

भारत के लिए 2025 में सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शीर्ष 3 में शामिल