खेल डैस्क : स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 2,000 रन पूरे कर लिए हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए 2025 आईपीएल मुकाबले में जायसवाल ने यह उपलब्धि हासिल की। आरआर के मुख्य सलामी बल्लेबाज रहे 23 वर्षीय जायसवाल ने मैच में अपना 37वां रन बनाते ही यह उपलब्धि हासिल की। जायसवाल ने मैच में अपना 37वां रन बनाते ही 2,000 आईपीएल रन पूरे कर लिए। उन्होंने अपने 63वें मुकाबले (62 पारियों) में यह उपलब्धि हासिल की। भारतीय बल्लेबाज ने आईपीएल में अब तक दो शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं। उनका स्ट्राइक-रेट 150.30 रहा है।



जयसवाल को 2020 आईपीएल नीलामी में राजस्थान ने 2.40 करोड़ रुपए में खरीदा था। जयसवाल आईपीएल में आरआर के लिए 2,000 से अधिक रन बनाने वाले केवल 5 बल्लेबाजों में से एक हैं। वह संजू सैमसन, जोस बटलर, अजिंक्य रहाणे और शेन वॉटसन के साथ शामिल हो गए हैं। जयसवाल के नाम आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक (2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 गेंद) भी है। उन्होंने पिछले साल मुंबई इंडियंस के खिलाफ 62 गेंदों में 124 रन बनाए थे, जो आईपीएल में किसी अनकैप्ड खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है।

