मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) : ऑस्ट्रेलिया ने 19 अगस्त से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही आगामी घरेलू सीरीज के लिए तीन प्रमुख खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन और तेज गेंदबाज ऑलराउंडर आरोन हार्डी को वनडे टीम में वापस बुलाया है। बल्लेबाजी जोड़ी मैट शॉर्ट (साइड स्ट्रेन) और मिच ओवेन (कनकशन) तथा ऑलराउंडर लांस मॉरिस (पीठ) केर्न्स में शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

आईसीसी के अनुसार टीम ने स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन और तेज गेंदबाज ऑलराउंडर आरोन हार्डी को उनकी जगह टीम में शामिल किया है। शॉर्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में कैरिबियन में हुई सफेद गेंद की सीरीज के दौरान ट्रेनिंग के दौरान लगी चोट से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। वहीं, मॉरिस ने पीठ में दर्द की शिकायत की है और उन्हें आगे की जांच के लिए पर्थ वापस भेज दिया गया है।

इस बीच ओवेन को प्रोटियाज के खिलाफ दूसरे टी20आई मैच के दौरान हेलमेट पर गेंद लगने के बाद विलंबित कन्कशन के लक्षण दिखाई दिए और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के 12-दिवसीय कन्कशन प्रोटोकॉल के कारण उन्हें टी20आई श्रृंखला के अंतिम मैच और पूरी एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर बैठना पड़ेगा।

कुहनेमन और हार्डी दोनों ही पहले से ही क्वींसलैंड में हैं और उस टीम का हिस्सा हैं जो सफेद गेंद श्रृंखला के टी20आई भाग में भाग ले रही है और श्रृंखला का निर्णायक तीसरा मैच शनिवार को खेला जाएगा। वर्तमान में चल रही टी20I श्रृंखला 1-1 से बराबर है, और तीसरा और अंतिम टी20I शनिवार को खेला जाएगा। एकदिवसीय श्रृंखला का पहला मैच केर्न्स में होगा। दूसरा और तीसरा एकदिवसीय मैच 22 और 24 अगस्त को मैके में खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया वनडे टीम :

मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, एडम जम्पा।