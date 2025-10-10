नई दिल्ली : भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 3000 रनों का आंकड़ा पार करते हुए अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी। जायसवाल ने यह उपलब्धि नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट के पहले दिन हासिल की। जायसवाल ने अब तक केवल 50 मैचों में 47.81 की औसत से 3156 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 17 अर्द्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट 76.88 और सर्वश्रेष्ठ 214* रन रहा है।

जायसवाल ने पहले दिन अपना सातवां टेस्ट शतक लगाया और स्टंप्स तक 173* रन बनाकर नाबाद रहे। भारत में टेस्ट के पहले दिन जायसवाल द्वारा 150+ रन बनाने का यह दूसरा उदाहरण है, इससे पहले उन्होंने 2024 में विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के खिलाफ 179 रन बनाए थे। भारतीय धरती पर पहले दिन यह उपलब्धि एक से ज्यादा बार हासिल करने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी विराट कोहली थे, जिन्होंने भी इन्हीं दो स्थानों पर यह उपलब्धि हासिल की थी (2016 में विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के खिलाफ 151 और 2017 में दिल्ली में श्रीलंका के खिलाफ 156)।

जायसवाल के 7 टेस्ट शतकों में से 5 150 से ऊपर के रहे हैं; केवल डॉन ब्रैडमैन ने 23 साल की उम्र से पहले 150+ से अधिक स्कोर बनाए थे (8)। ​​भारत के लिए एक सलामी बल्लेबाज के रूप में जायसवाल ने अपने पदार्पण के बाद से सबसे अधिक शतक (7) लगाए हैं, बाकी सभी ने कुल मिलाकर 6 शतक लगाए हैं। सभी टीमों में इसी अवधि में किसी सलामी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए दूसरे सबसे अधिक शतक बेन डकेट के चार शतक हैं।

मैच की बात करें तो जायसवाल ने 150+ की शानदार पारी खेली जिसकी बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के तीसरे सत्र के अंत में 318/2 का स्कोर बना लिया। स्टंप्स के समय भारत ने जायसवाल के 173* और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के नाबाद 20* रनों की मदद से 318/2 का स्कोर बना लिया जिससे मेजबान टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 129 गेंदों पर 67 रन जोड़े। भारत ने अंतिम सत्र में 98 रन बनाए और केवल साईं सुदर्शन का एक विकेट गंवाया।