स्पोर्ट्स डेस्क : क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान टॉम लाथम ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया। न्यूजीलैंड के इस भरोसेमंद ओपनर ने टेस्ट क्रिकेट में 6,000 रन पूरे कर देश के पांचवें बल्लेबाज़ के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। लाथम ने अपनी इस पारी को यादगार बनाते हुए 250 गेंदों पर शानदार 145 रन जड़े। उनकी और रचिन रविंद्र की रिकॉर्ड साझेदारी की बदौलत न्यूज़ीलैंड ने मैच में मजबूत पकड़ बनाई और वेस्ट इंडीज़ पर बड़ा दबाव बनाया। यह उपलब्धि लाथम को न्यूज़ीलैंड क्रिकेट के महान खिलाड़ियों की श्रेणी में और ऊपर ले जाती है।

लाथम का 6,000 रन का ऐतिहासिक मुकाम

वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे दिन टॉम लाथम अपनी दूसरी पारी में बेहतरीन फॉर्म में नजर आए। केवल 89 टेस्ट मैचों में 6,003 रन पूरे करना उनके लगातार प्रदर्शन का प्रमाण है। 38.98 की औसत, 14 शतक और 31 अर्धशतक लाथम की स्थिरता को दर्शाते हैं। उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 264* रहा है और इस उपलब्धि के साथ वह न्यूजीलैंड के टॉप 5 टेस्ट रन-स्कोररों में शामिल हो गए।

केन विलियमसन शीर्ष पर कायम

न्यूज़ीलैंड के लिए टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड केन विलियमसन के नाम है। उन्होंने 106 टेस्ट में 54.60 की औसत से 9,337 रन बनाए हैं। 33 शतक, 38 फिफ्टी और 251 का बेस्ट स्कोर उन्हें टीम का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज़ बनाता है। लाथम अब इस सूची में पांचवें स्थान पर आते हैं, जो उनकी निरंतरता और लंबे करियर के संकेत हैं।

लाथम–रवींद्र की रिकॉर्ड साझेदारी

न्यूज़ीलैंड की दूसरी पारी में टॉम लाथम और रचिन रवींद्र ने तीसरे विकेट के लिए 279 रन की साझेदारी कर मैच को एकतरफा मोड़ दे दिया। यह वेस्टइंडीज के खिलाफ 1987 के बाद की न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी साझेदारी बन गई। इससे पहले मार्टिन क्रो और जॉन राइट ने 241 रन की साझेदारी की थी, जिसे दोनों बल्लेबाज़ों ने पीछे छोड़ दिया।

रचिन रवींद्र ने शुरुआत में थोड़ा संघर्ष किया लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। ड्रॉप कैच और एज बचने के बाद उन्होंने 185 गेंदों पर 176 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 27 चौके और एक छक्का शामिल था। ओजे शील्ड्स ने दिन के अंत में उन्हें यॉर्कर से आउट किया।

न्यूज़ीलैंड की मजबूत पकड़

तीसरे दिन स्टंप्स तक न्यूजीलैंड 417/4 पर था और 481 रन की भारी बढ़त बना चुका था। विल यंग 21 और माइकल ब्रेसवेल 6 रन पर नाबाद लौटे। इससे पहले डेवोन कॉनवे ने 37 रन की तेज पारी खेली, जबकि केन विलियमसन मात्र 9 रन पर आउट हो गए।

पहली पारी में गेंदबाजों का दबदबा

न्यूज़ीलैंड ने पहली पारी में 231 रन बनाए, जिसमें विलियमसन की हाफ-सेंचुरी अहम रही। जवाब में वेस्ट इंडीज़ 167 रन पर ऑल आउट हो गया। जैकब डफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5/34 के आंकड़े दर्ज किए, जबकि मैट हेनरी और ज़कारी फाउल्केस ने मिलकर 5 विकेट लिए।

वेस्टइंडीज के सामने कठिन चुनौती

481 रन का लक्ष्य हेगले ओवल में अब तक का सबसे बड़ा चेज़ होगा। इससे पहले यहां चौथी पारी में सबसे बड़ा सफल चेज़ 285 रन का रहा है। ऐसे में वेस्ट इंडीज़ को चमत्कार करना होगा।

