नई दिल्ली : महिला प्रीमियर लीग 2026 की घोषणा हो चुकी है और टूर्नामेंट 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा। टूर्नामेंट नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शुरू होगा जबकि फाइनल वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में होगा।

यह घोषणा WPL कमेटी के चेयरमैन जयेश जॉर्ज ने गुरुवार को नई दिल्ली में कॉम्पिटिशन के पहले मेगा ऑक्शन के शुरू होने से पहले की। WPL कमेटी ने तारीखों और वेन्यू को फाइनल करने के लिए दोपहर के आसपास ऑक्शन वेन्यू पर एक मीटिंग की और पूरा शेड्यूल जल्द ही आने की उम्मीद है।

जॉर्ज द्वारा घोषित तारीखों के अनुसार चौथा WPL फाइनल भारत और श्रीलंका में 2026 मेन्स T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से दो दिन पहले होगा। WPL 2026 का दूसरा हाफ वडोदरा में रखने का कारण यह भी है कि कोटाम्बी स्टेडियम 11 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुरुषों की ODI सीरीज का पहला मैच होस्ट करने वाला है।

वडोदरा 2025 में WPL के चार होस्ट में से एक था और अब उसे पूरा दूसरा हाफ और नॉकआउट स्टेज भी मिलेंगे जिसमें सबसे जरूरी टाइटल मैच भी शामिल है। यह टूर्नामेंट 2 नवंबर को भारत के 2025 महिला ODI वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार WPL में महिला क्रिकेट की वापसी भी दिखाएगा।