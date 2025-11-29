स्पोर्ट्स डेस्क: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। टूर्नामेंट का फाइनल पहली बार शनिवार या रविवार की बजाय गुरुवार, 5 फरवरी को खेला जाएगा। फाइनल के दिन में किए गए इस बदलाव ने फैन्स को हैरान कर दिया है, क्योंकि तीनों पिछले सीजन वीकेंड पर ही खत्म हुए थे।

9 जनवरी से शुरू होगा 28 दिनों का रोमांच

WPL 2026 का आगाज़ 9 जनवरी से होगा और पूरा टूर्नामेंट 28 दिनों तक चलेगा। इस दौरान दो डबल हेडर शनिवार को रखे गए हैं। पूरे टूर्नामेंट की मेजबानी दो शहर- नवी मुंबई और वडोदरा मिलकर करेंगे।

पहला चरण: नवी मुंबई में 11 मैच

नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शुरुआती 11 मुकाबले खेले जाएंगे। दोनों डबल हेडर भी इसी चरण का हिस्सा होंगे। पहले मैच को छोड़कर बाकी सभी शाम के समय खेले जाएंगे।

दूसरा चरण: वडोदरा में 11 मुकाबले, फाइनल भी

वडोदरा का कोटांबी स्टेडियम दूसरे चरण की मेजबानी करेगा, जहां बाक़ी के 11 मुकाबले खेले जाएंगे। 3 फरवरी का एलिमिनेटर और 5 फरवरी का फाइनल भी यहीं होगा।

क्यों बदला गया फाइनल का दिन?

इस सप्ताह कई बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हो रहे हैं- पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप: 6 फरवरी को समाप्त और पुरुष टी20 वर्ल्ड कप: 7 फरवरी से शुरू। ऐसे में WPL को किसी बड़े इवेंट से टकराने से बचाने के लिए यह बदलाव जरूरी माना गया।

मुंबई इंडियंस और RCB पर सबकी नजर

मुंबई इंडियंस ने तीन में से दो बार खिताब जीता है और पिछली बार भी वे चैंपियन बनी थीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बार यह खिताब अपने नाम किया है। दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीन सीजन रनर-अप रही है। गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्ज़ अब भी अपने पहले फाइनल की तलाश में हैं।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दौरा

WPL खत्म होने के मात्र 10 दिन बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑल-फ़ॉर्मेट सीरीज शुरू होगी, जिसमें तीन T20, तीन वनडे और एक टेस्ट मैच शामिल होंगे। यह सीरीज 15 फरवरी से 9 मार्च तक चलेगी।