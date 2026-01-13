नवी मुम्बई : ग्रेस हैरिस (85) और कप्तान स्मृति मंधाना (नाबाद 47) की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) महिला ने सोमवार को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के पांचवें मुकाबले में यूपी वारियर्ज को 47 गेंदे शेष रहते 9 विकेट से करारी हार दी।

144 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी RCB ने 12.1 ओवर में एक विकेट पर 145 रन बनाकर मुकाबला 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। RCB का एकमात्र विकेट ग्रेस हैरिस गिरा। उन्हें शिखा पांडे ने आउट किया। ग्रेस हैरिस ने 40 गेंदों में 10 चौके और पांच छक्के लगाते हुए 85 रनों की पारी खेली। वहीं स्मृति मंधाना ने 32 गेंदों में नौ चौकों की मदद से नाबाद 47 रन बनाए। ऋचा घोष चार रन बनाकर नाबाद रही।

इससे पहले यूपी वॉरियर्ज महिला ने दीप्ति शर्मा (नाबाद 45) और डिएंड्रा डॉटिन (नाबाद 40) की पारियों की बदौलत निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट पर 143 रनों का स्कोर खड़ा किया। फीबी लिचफील्ड (20), हरलीन देओल ने (11) और कप्तान मेग लानिंग ने (14) रनों का योगदान दिया। RCB के लिए श्रेयंका पाटिल और एन डी क्लार्क ने दो-दो विकेट लिए। लॉरेन बेल ने एक बल्लेबाज को आउट किया।