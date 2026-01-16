स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय बैटिंग ऑलराउंडर हरलीन देओल ने विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में UP वॉरियर्स के लिए मैच जिताऊ पारी खेलकर अपने आलोचकों को सबसे अच्छे तरीके से जवाब दिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई के खिलाफ बैटिंग करते हुए उन्होंने 39 गेंदों पर नाबाद 64 रन बनाए और कप्तान मेग लैनिंग की कप्तानी में अपनी टीम को सीजन की पहली जीत दिलाई। उनकी मैच जिताऊ पारी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक मुश्किल पल के ठीक एक दिन बाद आई, जहां पारी में तीन ओवर बाकी होने के बावजूद उन्हें रिटायर आउट कर दिया गया था। कोच अभिषेक नायर के नेतृत्व में टीम मैनेजमेंट ने उस समय पावर-हिटर क्लो ट्रायोन को लाने का फैसला किया था, जब हरलीन 36 गेंदों पर 47 रन बनाकर खेल रही थीं।

प्लेयर ऑफ द मैच हरलीन देओल ने कहा, 'मुझे अच्छा लग रहा है। टीम के लिए यह पहली जीत है और मैं बहुत खुश हूं। कल रात रिटायर्ड आउट होने के बाद क्या भावनाएं थीं? असल में, कल भी मैं अच्छी बैटिंग कर रही थी, लेकिन जैसा कि आपने आज देखा, क्लो कैसे मैच का रुख बदल सकती है। मैंने इसे इसी तरह से लिया। क्लो ऐसी खिलाड़ी है जो बड़े शॉट लगा सकती है, इसलिए शायद वह हमारे पक्ष में नहीं गया। बस यही हुआ।'

आज रात आपकी बैटिंग में कुछ अलग था? हरलीन ने कहा, 'असल में कुछ भी अलग नहीं था। मुझे कुछ बाउंड्री वाली गेंदें मिलीं, इसलिए मैं उन्हें बाउंड्री में बदल पाई। कभी-कभी यह आपका दिन होता है - कि आप जहां भी हिट करने की सोच रहे होते हैं, गेंद वहीं आती है, तो मेरे लिए आज ऐसा ही था। (कल रात के बाद यह आसान था या मुश्किल?) कुछ नहीं। यह मेरे लिए सामान्य तैयारी थी। कुछ भी अलग नहीं। मैं कल भी अच्छी बैटिंग कर रही थी।'

उन्होंने कहा, 'उस बात पर जोर देते रहने का कोई मतलब नहीं है। सच कहूँ तो कल मुझे इससे काफी कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि पहले दो मैच मेरे हिसाब से नहीं गए थे। लेकिन फिर मैंने कुछ चीज़ें समझीं, मैं बस ओवरहिट करने की कोशिश कर रही थी, यह विकेट ऐसा नहीं है कि मैं एक बैटर के तौर पर सिर्फ ओवरहिट करती रहूं और टाइमिंग पर ज्यादा ध्यान दूं।'