नई दिल्ली: विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस मुलाकात में हंसी, अपनापन और गर्व का अद्भुत संगम देखने को मिला।

ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री का सम्मान

प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को अपने आधिकारिक निवास लोक कल्याण मार्ग पर हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम से मुलाकात की। सभी खिलाड़ी औपचारिक ड्रेस में और अपने मेडल्स के साथ पहुंचीं। मोदी ने टीम को ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 जीतने पर बधाई दी और कहा कि कठिन परिस्थितियों और सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बावजूद टीम ने शानदार वापसी कर देश को गौरवान्वित किया।

“2017 में बिना ट्रॉफी मिले थे, अब जीत के साथ आए हैं”

कप्तान हरमनप्रीत ने याद किया कि 2017 में वे बिना ट्रॉफी पीएम मोदी से मिली थीं, लेकिन इस बार जीत के साथ आना 'एक सपने के सच होने जैसा' है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'अब तो हम बार-बार मिलने की उम्मीद रखते हैं।'

उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा उन्हें प्रेरित करते हैं, 'आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, इसमें प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा का बड़ा योगदान है।'

दीप्ति शर्मा और मोदी के बीच दिलचस्प बातचीत

टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने बताया कि वे 2017 से इस मुलाकात का इंतजार कर रही थीं। पीएम मोदी ने उनके जय श्री राम इंस्टाग्राम पोस्ट और हनुमान टैटू पर बात की, जिस पर दीप्ति ने कहा, 'यही मेरी ताकत है।'

मैदान की यादें और मज़ेदार लम्हे

मोदी ने हर्लीन देओल का 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ लिया गया यादगार कैच याद किया और कहा कि वह क्षण आज भी लोगों के दिलों में है। उन्होंने हरमनप्रीत से पूछा कि फाइनल के बाद उन्होंने गेंद क्यों रखी? इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा, 'वो बॉल मेरे पास आई, तो मैंने सोच लिया इसे याद के तौर पर रख लूं।'

मोदी ने अमनजोत कौर के कैच पर मजाक करते हुए कहा, 'कैच लेते वक्त आप बॉल देख रही थीं, लेकिन कैच के बाद सिर्फ ट्रॉफी दिख रही थी!' इस पर पूरी टीम हंसी से गूंज उठी।

घायल खिलाड़ी भी हुईं शामिल

टीम की खिलाड़ी प्रतिका रावल, जो टखने की चोट के कारण नॉकआउट मैच नहीं खेल सकीं, व्हीलचेयर पर मौजूद रहीं। मोदी ने उनका भी हौसला बढ़ाया।

मोदी पहले ही कर चुके थे बधाई ट्वीट

फाइनल के तुरंत बाद पीएम मोदी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा था, 'महिला टीम की शानदार जीत! उनके आत्मविश्वास और टीमवर्क ने भारत को गौरवान्वित किया है। यह ऐतिहासिक जीत आने वाली पीढ़ियों को खेल अपनाने की प्रेरणा देगी।'