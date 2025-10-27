नई दिल्ली : भारत की ओपनर प्रतिका रावल के 2025 महिला वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में खेलने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रविवार को डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए लीग मैच के दौरान वह फील्डिंग करते समय बुरी तरह घायल हो गईं। उनके दाहिने टखने और घुटने में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया। शुरुआती मेडिकल जांच के बाद उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल भेजा गया, और सूत्रों के अनुसार, उनकी सेमीफाइनल में वापसी की संभावना बेहद कम है।

फील्डिंग के दौरान हुआ हादसा

यह घटना बांग्लादेश की पारी के 21वें ओवर में हुई, जब प्रतिका ने काउ कॉर्नर पर बाउंड्री रोकने की कोशिश की। इस दौरान उनका दाहिना पैर पिच में फंस गया, जिससे टखना मुड़ गया और वह दर्द से कराह उठीं। मैदान पर तुरंत मेडिकल टीम पहुंची, और स्ट्रेचर मंगवाया गया। हालांकि, प्रतिका ने स्ट्रेचर पर जाने से इनकार किया और फिजियो और साथियों की मदद से खुद मैदान से बाहर चली गईं।

उनकी गैरमौजूदगी में टीम ने खेल जारी रखा, और सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर अमनजोत कौर को उप-कप्तान स्मृति मंधाना के साथ ओपनिंग करने भेजा गया। बारिश के कारण मैच आगे नहीं बढ़ पाया और 57/0 के स्कोर पर रद्द कर दिया गया, जिससे दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला।

अस्पताल में स्कैन और शुरुआती रिपोर्ट

बारिश रुकने के बाद प्रतिका को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके टखने और घुटने की जांच की गई। टूर्नामेंट में अब तक छह पारियों में 308 रन बनाने वाली प्रतिका भारत के लिए दूसरी सबसे सफल बल्लेबाज रही हैं। उनकी चोट ने टीम मैनेजमेंट को चिंतित कर दिया है, क्योंकि सेमीफाइनल सिर्फ तीन दिन दूर है।

एक सूत्र ने बताया, “अभी तक कोई आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन चोट की गंभीरता को देखते हुए उनके तीन दिन में पूरी तरह फिट होने की संभावना बहुत कम है। संभव है कि उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए।”

टीम में बदलाव की संभावना

अगर प्रतिका रावल सेमीफाइनल से बाहर रहती हैं, तो भारतीय टीम मैनेजमेंट को ICC टेक्निकल कमेटी से किसी रिजर्व खिलाड़ी को शामिल करने की अनुमति लेनी होगी। रिजर्व सूची में तेजल हसबनीस एकमात्र स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं, जिन्हें तुरंत टीम में जोड़ा जा सकता है। बाहरी विकल्प के तौर पर शेफाली वर्मा का नाम भी चर्चा में है, हालांकि वह आधिकारिक रिजर्व लिस्ट का हिस्सा नहीं हैं।

टीम के भीतर यह चर्चा है कि स्मृति मंधाना के साथ नई ओपनिंग पार्टनर की कमी भारत के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि प्रतिका ने पूरे टूर्नामेंट में लगातार और भरोसेमंद शुरुआत दी थी। उनकी साझेदारी भारत की सफलता की रीढ़ रही है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की चुनौती

भारत सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। यह मैच घरेलू मैदान पर भारत की ट्रॉफी जीतने की उम्मीदों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया भी अपनी कप्तान एलिसा हीली की फिटनेस को लेकर असमंजस में है, जिन्हें बाएं पैर की पिंडली में खिंचाव के कारण पिछले दो लीग मैचों से बाहर रहना पड़ा।

प्रतिका की अनुपस्थिति भारत के लिए रणनीतिक और भावनात्मक दोनों दृष्टि से बड़ा नुकसान होगी। अगर वह सेमीफाइनल नहीं खेल पातीं, तो भारत को अपने शीर्ष क्रम को फिर से संयोजित करना होगा, ऐसे समय में जब टीम को स्थिरता और आत्मविश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत है।