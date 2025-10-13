विशाखापट्टनम: रविवार को खेले गए हाई-स्कोरिंग मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) ने तीन विकेट से हराकर लगातार दूसरी हार दी। 331 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान एलिसा हीली ने 142 रन की ऐतिहासिक पारी खेली और महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन-चेज दर्ज कराया।

भारत की स्थिति कैसी है?

चार मैचों के बाद अंकतालिका में ऑस्ट्रेलिया 7 अंकों के साथ शीर्ष पर है। इंग्लैंड 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि भारत 4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत का नेट रन रेट (+0.677) फिलहाल मजबूत है, जिससे उसे सेमीफाइनल की दौड़ में बढ़त मिल रही है।

दक्षिण अफ्रीका के भी 4 अंक हैं, लेकिन उनका एनआरआर (-0.888) काफी नीचे है। वहीं न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के 2-2 अंक हैं, जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान अभी तक जीत का खाता नहीं खोल पाए हैं।

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को क्या करना होगा?

भारत को अब अपने बाकी तीनों लीग मैच (इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ) हर हाल में जीतने होंगे।

इसके अलावा भारत को यह भी उम्मीद करनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम अपने आने वाले मैचों में कम से कम एक हार झेले। अगर अंक बराबर होते हैं, तो नेट रन रेट ही निर्णायक साबित होगा।

भारत की पारी की झलक

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 330 रन बनाए। उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने इस दौरान साल 2025 में 1000 रन पूरे करने वाली पहली महिला बल्लेबाज़ बनने का गौरव हासिल किया। हालांकि अंतिम ओवरों में टीम ढह गई और 294/4 से 330 पर सिमट गई।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से एनेबल सदरलैंड ने 40 रन देकर 5 विकेट झटके।

हीली की शतकीय पारी ने लिखा इतिहास

हीली ने 84 गेंदों में शतक पूरा किया और 142 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत की राह पर ला दिया। अंत में एलिस पेरी (नाबाद 47) ने टीम को 49वें ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया।

इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया अंकतालिका में शीर्ष पर पहुंच गया, जबकि भारत तीसरे स्थान पर बरकरार है — और सेमीफाइनल की उम्मीदें अब भी जिंदा हैं।