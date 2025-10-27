नई दिल्ली: महिला वनडे विश्व कप 2025 अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। लीग मुकाबलों के बाद ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली चार टीमें बनी हैं। मेजबान भारत के लिए बारिश से प्रभावित मैचों के बावजूद यह बड़ी राहत की खबर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही है।

महिला वनडे विश्व कप 2025 सेमीफाइनल शेड्यूल

पहला सेमीफाइनल: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, 29 अक्टूबर 2025, बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी

दूसरा सेमीफाइनल: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, 30 अक्टूबर 2025, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, नवी मुंबई

फाइनल: सेमीफाइनल-1 और सेमीफाइनल-2 की विजेता टीमें, 2 नवंबर 2025, डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, नवी मुंबई

लाइव स्ट्रीमिंग

भारत: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, जियोसिनेमा और डिज़्नी+ हॉटस्टार

ऑस्ट्रेलिया: प्राइम वीडियो

ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत कायम

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने एक बार फिर साबित किया कि वह महिला क्रिकेट की सबसे दमदार टीम है। मौजूदा चैंपियन ने ग्रुप स्टेज में छह मैच जीते, जबकि एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में उनका संतुलन उन्हें फाइनल की सबसे प्रबल दावेदार बनाता है।

दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और भारत ने की टॉप-4 में एंट्री

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। सात में से पांच मैचों में जीत दर्ज की, जबकि दो मुकाबले बारिश की भेंट चढ़े। इंग्लैंड ने भी बढ़िया तालमेल दिखाया — पांच जीत, एक हार और एक रद्द मैच के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं, भारत ने चौथा स्थान हासिल किया।