स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार चाइनामैन स्पिनर Kuldeep Yadav की शादी का जश्न उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी में शुरू हो गया है। कुलदीप अपनी मंगेतर वंशिका चड्ढा के साथ 14 मार्च को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी की सभी रस्में मसूरी के प्रसिद्ध Hotel Savoy में आयोजित की जा रही हैं। इस भव्य समारोह में क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है और सोशल मीडिया पर शादी से पहले के जश्न की तस्वीरें भी तेजी से वायरल हो रही हैं।

मसूरी में हो रही है शाही शादी की तैयारियां

कुलदीप यादव गुरुवार को Dehradun पहुंचे, जहां से वे मसूरी के लिए रवाना हुए। मसूरी में उनकी शादी की सभी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मेहमानों की सुविधा के लिए होटल में लगभग 80 कमरे बुक किए गए हैं। होटल परिसर में ही एक भव्य मंडप तैयार किया गया है, जहां मुख्य विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा संगीत और अन्य कार्यक्रमों के लिए अलग से विशेष व्यवस्था की गई है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुईं जश्न की तस्वीरें

शादी से पहले के समारोह की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में कुलदीप यादव अपनी होने वाली दुल्हन वंशिका के साथ डांस करते हुए नजर आए। शादी के जश्न में उनके करीबी दोस्त और भारतीय टीम के लेग स्पिनर Yuzvendra Chahal भी जमकर थिरकते दिखाई दिए। इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और क्रिकेट प्रेमी इस जोड़ी को शादी की शुभकामनाएं दे रहे हैं।

Pictures from the wedding festivities of Indian cricket team's World Cup-winning star spinner Kuldeep Yadav and Vanshika in Mussoorie, Uttarakhand



Kuldeep Yadav is set to tie the knot with Vanshika tomorrow in Mussoorie. pic.twitter.com/DcBvbA5jRh — ANI (@ANI) March 13, 2026

कई क्रिकेट सितारों के शामिल होने की उम्मीद

इस भव्य शादी समारोह में भारतीय क्रिकेट के कई बड़े खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। शुक्रवार सुबह Rinku Singh और युजवेंद्र चहल उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। इसके अलावा टीम इंडिया के तेज गेंदबाज Mohammed Siraj और पूर्व भारतीय कप्तान MS Dhoni के भी समारोह में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। मेहमानों के आगमन के लिए जोली ग्रैंड एयरपोर्ट पर लगातार आवाजाही बनी हुई है।

हल्दी और संगीत समारोह की धूम

शुक्रवार को कुलदीप यादव और वंशिका की हल्दी की रस्म पूरे उत्साह के साथ आयोजित की गई। यह कार्यक्रम सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ और परिवार के करीबी सदस्यों व दोस्तों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इसके बाद शाम को कॉकटेल पार्टी और ग्रैंड संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्य विवाह समारोह 14 मार्च को होगा, जिसमें कुलदीप यादव पारंपरिक अंदाज में घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर निकलेंगे और वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार सात फेरे लेंगे।

शादी का निमंत्रण कार्ड भी बना चर्चा का विषय

कुलदीप यादव की शादी का निमंत्रण कार्ड भी इन दिनों चर्चा में है। यह कार्ड राधा-कृष्ण थीम पर आधारित है और हल्के गुलाबी रंग में डिजाइन किया गया है। इसमें महल के गुंबदों और पारंपरिक आकृतियों का 3D डिजाइन बनाया गया है, जो इसे बेहद आकर्षक बनाता है।

लखनऊ में होगा भव्य रिसेप्शन

शादी के बाद 17 मार्च को Lucknow में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम होटल सेंट्रम में होगा, जिसमें क्रिकेट, राजनीति और व्यापार जगत की कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है।

कौन हैं कुलदीप यादव की दुल्हन वंशिका

कुलदीप यादव ने 4 जून 2025 को लखनऊ में एक निजी समारोह में वंशिका चड्ढा से सगाई की थी। दोनों एक-दूसरे को बचपन से जानते हैं और मूल रूप से Kanpur के रहने वाले हैं। उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। वंशिका का जन्म और पालन-पोषण कानपुर के श्याम नगर इलाके में हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की और फिलहाल वहीं नौकरी कर रही हैं। मसूरी की खूबसूरत वादियों में होने जा रही यह शाही शादी इन दिनों क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है।