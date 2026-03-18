बेंगलुरु : मुख्य कोच शुअर्ड मरिने ने बुधवार को आगामी FIH हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स 2026 के पूल डी को 'बहुत ही कड़ा और संतुलित' बताया। यह बात उन्होंने तब कही जब भारतीय महिला हॉकी टीम को इंग्लैंड, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ एक ही पूल में रखा गया।

भारतीय टीम, जिसने हाल ही में इस बड़े टूर्नामेंट के लिए क्वालिफ़ाई किया है, उसे अगस्त में होने वाले ग्रुप स्टेज में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। चीन, जो अभी वर्ल्ड रैंकिंग में चौथे स्थान पर है, इस पूल में सबसे आगे है; उसके बाद इंग्लैंड छठे स्थान पर है, जबकि भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रमश: नौवें और उन्नीसवें स्थान पर हैं। विरोधी टीमों की अलग-अलग ताकतों को मानते हुए, मरिने ने कहा कि इस ग्रुप में अनुभव और अप्रत्याशितता का मिला-जुला रूप देखने को मिलेगा।

उन्होंने कहा, 'यह एक बहुत ही कड़ा और संतुलित पूल है। इसमें इंग्लैंड और चीन जैसी टीमें हैं जो अलग-अलग शैली और ढेर सारा अनुभव लेकर आती हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका हमेशा अप्रत्याशित होती है और अपने दिन पर बहुत खतरनाक साबित हो सकती है।' हालांकि, कोच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत का ध्यान अपनी खुद की खेल शैली को सही तरीके से लागू करने पर ही रहेगा। उन्होंने आगे कहा, 'हमारे लिए, यह ड्रॉ के बारे में नहीं है - यह इस बारे में है कि हम मैदान पर कैसा प्रदर्शन करते हैं। विश्व कप में, हर मैच में आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है। हम सभी विरोधी टीमों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान अपनी हॉकी शैली को लगातार और हिम्मत के साथ खेलने पर है।'

भारत FIH हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर हैदराबाद में उपविजेता रहा था, जहां उसे फाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। टीम ने अपने आक्रामक प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया और 11 गोल के साथ दूसरी सबसे ज़्यादा गोल करने वाली टीम बनी; इन 11 गोलों में से छह गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए थे। क्वालिफ़ायर पर बात करते हुए, मरिने ने गोल में बदलने की क्षमता और रक्षात्मक ढांचे में सुधार की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, 'हमने आगे बढ़कर खेलने में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपने मौकों को गोल में बदलने पर ध्यान दें - चाहे वे फील्ड प्ले से मिलें या पेनल्टी कॉर्नर से। इसके साथ ही, हमें अपने रक्षात्मक ढाँचे को लगातार मजबूत करते रहना होगा।'

मरिने, जिन्होंने भारत को टोक्यो 2020 ओलंपिक में ऐतिहासिक चौथा स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, इस साल जनवरी में मुख्य कोच के तौर पर वापस लौटे और उन्होंने टीम के लिए अपने दीर्घकालिक द्दष्टिकोण को फिर से दोहराया। 'हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो लंबे समय तक चले। हमें एक ऐसी टीम चाहिए जो मज़बूत, हर हालात में ढल जाने वाली और निडर हो। क्वालिफिकेशन तो बस पहला कदम था, लेकिन हमारा लक्ष्य इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है।'

वर्ल्ड कप से पहले की तैयारियों के बारे में बताते हुए मरिने ने कहा कि टीम अमेरिका और अर्जेंटीना का दौरा करेगी, न्यूज़ीलैंड में नेशंस कप में हिस्सा लेगी, और जर्मनी तथा नीदरलैंड्स में अभ्यास मैच खेलेगी। 'ये मैच, हमारे ट्रेनिंग कैंप के साथ मिलकर, हमें अनुभव और तैयारी का सही तालमेल देंगे, जिससे हम वल्डर् कप और एशियन गेम्स के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें।'

