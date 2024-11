नई दिल्ली : दाएं हाथ के बल्लेबाज के.एल. राहुल ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 उन्हें अपने क्रिकेट का आनंद लेने और अंततः भारत की टी20ई टीम में वापसी करने का मंच देगा। 2022 पुरुष टी20 विश्व कप के बाद राहुल भारत के लिए सबसे छोटे प्रारूप में नहीं खेले हैं। राहुल ने 2016 में अपने पदार्पण के बाद से अब तक भारत के लिए 72 टी20 खेले हैं, जिसमें 37.75 की औसत और 139.12 की स्ट्राइक रेट से 2,265 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और 22 अर्द्धशतक शामिल हैं। राहुल ने आईपीएल 2022 से 2024 सीजन तक लखनऊ सुपर जाइंट्स की कप्तानी की। दोनों साल टीम प्लेऑफ में प्रवेश करने में सफल रही थी।



फिलहाल टीम इंडिया में वापसी पर चली बात पर केएल राहुल ने एक वीडियो में कहा कि मैं वापस जा सकता हूं और अपने क्रिकेट का आनंद ले सकता हूं और मेरा लक्ष्य जाहिर तौर पर भारतीय टी20 टीम में वापस आना है। मैं कुछ समय के लिए टी20 टीम से बाहर हूं और मुझे पता है कि एक खिलाड़ी के रूप में मैं कहां खड़ा हूं और मुझे पता है कि वापस आने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है, इसलिए मैं इस आईपीएल सीजन का इंतजार करूंगा ताकि मुझे वह मंच मिल सके जहां मैं पहुंचना चाहता हूं।

