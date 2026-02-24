स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय बल्लेबाजों की ऑफ-स्पिन के खिलाफ कमजोरी खुलकर सामने आई है। ऐसे में भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले वेस्टइंडीज के कप्तान Shai Hope ने अपनी रणनीति को लेकर सस्पेंस बना दिया है।

पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह पावरप्ले में ऑफ-स्पिन का इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा – 'इंतजार कीजिए और देखिए… जब टॉस के वक्त टीम शीट दूंगा, तभी सबको पता चलेगा। स्टे ट्यून।'

भारत की ऑफ-स्पिन के खिलाफ कमजोरी

इस टूर्नामेंट में भारत की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी दाएं हाथ के ऑफ-स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष करती दिखी है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कोलंबो में इसका फायदा उठाया। नीदरलैंड्स के आर्यन दत्त ने भी यही रणनीति अपनाई। साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने भी ऑफ-स्पिन से भारत को परेशान किया। बाएं हाथ के बल्लेबाजों से भरी भारतीय टीम के खिलाफ यह रणनीति कारगर साबित हुई है।

क्या लौटेंगे रोस्टन चेज?

जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में होप ने Roston Chase को बाहर बैठाकर Romario Shepherd को मौका दिया था। यह फैसला सही साबित हुआ क्योंकि शेफर्ड ने 10 गेंदों पर 21 रन की तेज पारी खेली।

गेंदबाजी में बाएं हाथ के स्पिनर Akeal Hosein और Gudakesh Motie ने मिलकर 7 विकेट झटके और जिम्बाब्वे को 147 रन पर समेट दिया। हालांकि भारत के खिलाफ कई बाएं हाथ के बल्लेबाजों को देखते हुए होप रोस्टन चेज को वापस लाने का जोखिम भरा फैसला ले सकते हैं।

चेज का अब तक का प्रदर्शन

ग्रुप स्टेज में चेज ने तीनों मुकाबले खेले थे। इंग्लैंड के खिलाफ जोस बटलर और हैरी ब्रूक के विकेट लिए। नेपाल के खिलाफ 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट। इटली के खिलाफ गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। बल्लेबाजी में वह निरंतर रन बनाने में संघर्ष करते दिखे, खासकर जब ब्रैंडन किंग और शिमरोन हेटमायर जल्दी आउट हुए।

आगे का कार्यक्रम

वेस्टइंडीज 26 फरवरी को अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा। इसके बाद 1 मार्च को कोलकाता के Eden Gardens में भारत से सुपर-8 का मुकाबला होगा।

फिलहाल होप ने अपनी रणनीति को रहस्य बनाए रखा है, लेकिन इतना तय है कि भारत के खिलाफ ऑफ-स्पिन बड़ा हथियार साबित हो सकता है।