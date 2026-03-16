स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट में उस समय बड़ी चर्चा शुरू हो गई जब दिग्गज बल्लेबाज Virat Kohli और Rohit Sharma ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। यह निर्णय ऐसे समय आया जब टीम के नए मुख्य कोच Gautam Gambhir का कार्यकाल शुरू ही हुआ था। इसके बाद मीडिया और क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच यह सवाल उठने लगा कि क्या इस फैसले के पीछे टीम मैनेजमेंट और कोच के साथ रिश्तों में आई दूरी का कोई असर था।

गंभीर की प्रतिक्रिया

कोलकाता में आयोजित Revsportz Conclave के दौरान गौतम गंभीर से सीधे तौर पर यह सवाल पूछा गया कि क्या उनके और विराट कोहली या रोहित शर्मा के रिश्तों में किसी तरह की समस्या थी। इस पर गंभीर ने स्पष्ट तौर पर किसी विवाद की पुष्टि नहीं की, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि एक कोच होने के नाते उनसे भी गलतियां हो सकती हैं।

‘मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं’

गौतम गंभीर ने कहा कि पिछले कुछ समय में उनसे भी गलतियां हुई होंगी और वह इसे स्वीकार करने से पीछे नहीं हटते।उनका कहना था कि अगर किसी फैसले के पीछे नीयत सही हो, तो गलती भी स्वीकार्य हो सकती है। गंभीर के मुताबिक, टीम के ड्रेसिंग रूम में सबसे महत्वपूर्ण चीज ईमानदारी और भरोसा है। जब तक वह खिलाड़ियों के सामने खुलकर बात कर सकते हैं, तब तक उन्हें लगता है कि वह सही दिशा में काम कर रहे हैं।

खराब टेस्ट प्रदर्शन के बाद लिया गया फैसला

रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट संन्यास का फैसला ऐसे समय आया जब भारतीय टीम का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। भारत को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में निराशाजनक नतीजों का सामना करना पड़ा। खासतौर पर Border-Gavaskar Trophy में खराब प्रदर्शन के बाद टीम और खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ गया था।

BCCI ने बुलाई समीक्षा बैठक

खराब नतीजों के बाद BCCI ने टीम के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। इस बैठक में गौतम गंभीर और उस समय के कप्तान रोहित शर्मा को भी बुलाया गया था। बैठक के बाद बोर्ड ने टीम के अनुशासन और प्रबंधन से जुड़े कुछ नए दिशा-निर्देश लागू करने का फैसला किया, जिससे खिलाड़ियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुछ हद तक नियंत्रण लगाया गया।

संन्यास के बाद शुरू हुआ टीम का नया दौर

रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद भारतीय टीम ने एक नए दौर की शुरुआत की। टीम मैनेजमेंट ने युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके देने का फैसला किया और Shubman Gill को टीम की कप्तानी सौंपी गई। इस बदलाव का मकसद भविष्य के लिए मजबूत टेस्ट टीम तैयार करना था।

नए नेतृत्व में मिले मिश्रित परिणाम

गौतम गंभीर और शुभमन गिल की अगुवाई में टीम ने कुछ सकारात्मक नतीजे भी हासिल किए। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ विदेशी दौरे पर टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ कराई और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दर्ज की। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई।

अब सिर्फ वनडे क्रिकेट पर ध्यान

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं।दोनों दिग्गज बल्लेबाजों का लक्ष्य क्रिकेट विश्व 2027 में भारतीय टीम का हिस्सा बनना है। हालांकि टीम मैनेजमेंट और चयन समिति ने साफ कर दिया है कि किसी भी खिलाड़ी को सिर्फ नाम के आधार पर टीम में जगह नहीं मिलेगी।