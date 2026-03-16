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नई दिल्ली : भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा का कहना है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की गारंटी देते हैं। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि पांच बार की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चैंपियन टीम के सामने एक मुश्किल पहेली है। अपने विदेशी खिलाड़ियों की फौज को अपनी प्लेइंग इलेवन में कैसे फिट किया जाए। 

IPL 2025 में बुमराह ने 12 मैचों में 17.56 की औसत और 6.68 की इकॉनमी रेट से 18 विकेट लिए थे। MI अपने अभियान की शुरुआत 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने घरेलू मैदान पर तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ करेगी। IPL 2025 में यह टीम क्वालिफायर 2 तक पहुंची थी, जहां उसे बाद में उप-विजेता पंजाब किंग्स से हार का सामना करना पड़ा था। 

चोपड़ा ने हॉटस्टार पर कहा, 'अगर आपका नाम जसप्रीत बुमराह है, तो दबाव अपने आप आ जाता है। वह इसी तरह के गेंदबाज हैं। वह हर मैच में असर डालते हैं, एक विकेट की गारंटी देते हैं और विरोधी टीम को रोकते हैं। इस जिम्मेदारी के साथ बहुत ज़्यादा दबाव आता है क्योंकि उनके चार ओवर MI के लिए सबसे कीमती चीज होते हैं। पावरप्ले में एक ओवर, बीच के ओवरों के लिए एक, और आखिर के ओवरों (डेथ ओवर) में दो ओवर।' 

उन्होंने कहा कि यही हैं बुमराह - वह दबाव कहीं जाने वाला नहीं है। चाहे बोल्ट अच्छी गेंदबाजी करें या दीपक चाहर पूरी तरह से फिट हों, बुमराह पर दबाव बना ही रहता है। लेकिन अगर बोल्ट फिट हैं, तो MI उन्हें ही टीम में बनाए रखना चाहेगी। फिट, उपलब्ध और फॉर्म में। वे चाहेंगे कि नई गेंद बोल्ट और दीपक चाहर के हाथों में थोड़ी स्विंग करे। 

चोपड़ा ने कहा, 'चाहर के लिए एक काबिल विकल्प हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उन्हें चाहर से पहले खेलने का मौका मिलेगा। एक फिट दीपक चाहर, एक फिट ट्रेंट बोल्ट, बुमराह और हार्दिक पांड्या ये चारों MI के शुरुआती तेज गेंदबाज़ होंगे। कॉर्बिन बॉश भी मौके का इंतजार कर रहे हैं। वह एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। लेकिन फिर वही बात - आप सभी विदेशी खिलाड़ियों को एक साथ नहीं खिला सकते।' 
 