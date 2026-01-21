स्पोर्ट्स डेस्क : अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज विल मलाजचुक ने इतिहास रच दिया है। जापान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में मलाजचुक ने महज 51 गेंदों में शतक जड़ते हुए भारत के वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस विस्फोटक पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने जापान को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी और ग्रुप-ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की।

पहले गेंदबाज़ों ने रखा जीत का आधार

मैच में जापान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन किया। नादोन कूराय ने तीन जबकि विल बायरम ने दो विकेट झटककर जापान की रनगति पर ब्रेक लगा दिया। जापान की ओर से ह्यूगो केली ने संघर्षपूर्ण 79 रन (135 गेंद) की पारी खेली, जिसकी मदद से टीम 50 ओवर में 201/8 का स्कोर खड़ा कर सकी।

मलाजचुक की पारी ने बदला मैच का रुख

202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत से ही पकड़ मजबूत रही। विल मलाजचुक ने नितेश सैमुअल के साथ पारी की शुरुआत की और विंडहूक की मुश्किल पिच को आसान बना दिया। मलाजचुक ने नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर चारों ओर आकर्षक शॉट्स लगाए, जबकि सैमुअल ने स्ट्राइक घुमाकर बेहतरीन सहयोग दिया।

रिकॉर्ड तोड़ 51 गेंदों का शतक

मलाजचुक ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए 14वें ओवर में ही 51 गेंदों में शतक पूरा कर लिया। इसके साथ ही वह अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज़ बन गए और यूथ वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने पहले 52 और 56 गेंदों में शतक लगाए थे।

यूथ वनडे में सबसे तेज शतक

समीयर मिन्हास (पाकिस्तान) – 42 गेंद

विल मलाजचुक (ऑस्ट्रेलिया) – 51 गेंद

वैभव सूर्यवंशी (भारत) – 52 गेंद

वैभव सूर्यवंशी (भारत) – 56 गेंद

कासिम अकरम (पाकिस्तान) – 63 गेंद

वैभव सूर्यवंशी (भारत) – 63 गेंद

जेडन ड्रेपर (ऑस्ट्रेलिया) – 65 गेंद

ऑस्ट्रेलिया की दमदार जीत

मलाजचुक 102 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 12 चौके और पांच लंबे छक्के लगाए। हालांकि तब तक मैच पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जा चुका था। नितेश सैमुअल ने 60 रन की अहम पारी खेली, जबकि टॉम होगन 19 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया और अब 23 जनवरी को अपने आखिरी ग्रुप मैच में श्रीलंका से भिड़ेगा।