चेन्नई : एमएस धोनी का आईपीएल से संन्यास अभी बाकी है और भारत के इस महान क्रिकेटर का अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलना तय है। इस बात की पुष्टि खुद फ्रेंचाइजी की ओर से हुई है, CEO काशी विश्वनाथन ने क्रिकबज को बताया, 'यह सही है,' जबकि जानकारी सामने आई है कि संजू सैमसन का व्यापार मुद्दा फिर से सीएसके की चर्चा का विषय बन गया है।

विश्वनाथन, जो 2008 में फ्रेंचाइजी की स्थापना के बाद से ही इसके साथ जुड़े हुए हैं - बिल्कुल धोनी की तरह - ने हाल ही में एक युवा प्रशंसक को आगामी सीजन के लिए सीएसके के इस करिश्माई खिलाड़ी की उपलब्धता के बारे में बताया। शुक्रवार को, उन्होंने इस वेबसाइट से बात दोहराते हुए कहा, 'एमएस ने हमें बताया है कि वह अगले सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे।'

धोनी की तरह विश्वनाथन भी 5 बार की चैंपियन टीम की रीढ़ रहे हैं और फ्रेंचाइजी के मालिक एन श्रीनिवासन के करीबी विश्वासपात्र भी हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से धोनी (44) का IPL में खेलना किसी भी सीजन से पहले एक बार-बार उठने वाला सवाल रहा है, लेकिन CSK के CEO की पुष्टि से कम से कम 2026 के संस्करण के लिए अटकलों पर विराम लग जाना चाहिए।

पिछले साल टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था और वह सबसे निचले पायदान पर रही थी, नियमित कप्तान रुतुराज गायकवाड़ की अनुपस्थिति में धोनी खुद टीम की कमान संभाल रहे थे। यह संभव है कि धोनी एक अच्छे प्रदर्शन के साथ संन्यास लेना चाहें। धोनी दो सीजन को छोड़कर बाकी सभी सीजन में सीएसके के साथ रहे हैं, जब सुपर किंग्स को निलंबित कर दिया गया था। अगर वह अगले सीजन में खेलते हैं, तो यह फ्रेंचाइजी के लिए उनका 17वां और आईपीएल में कुल मिलाकर 19वां सीजन होगा। वह 2008 में लीग की शुरुआत से ही इसका हिस्सा रहे हैं।

उन्होंने CSK के लिए 248 मैचों में 4,865 रन बनाए हैं और टीम को पांच बार खिताब दिलाया है - 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में। संजू के साथ व्यापार वार्ता फिर से सीएसके की मेज पर धोनी अगले सीजन की योजना बनाने में शामिल रहे हैं और 15 नवंबर की रिटेंशन समय सीमा से पहले, विश्वनाथन, कप्तान रुतुराज गायकवाड़ और कोच स्टीफन फ्लेमिंग सहित फ्रेंचाइजी के अन्य प्रमुख लोगों के साथ विचार-विमर्श करने की उम्मीद है। 10 और 11 नवंबर को उनके बीच एक बैठक होने की संभावना है, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

तब तक, फ्रेंचाइजी को सैमसन के व्यापार की संभावना के बारे में भी पता चल जाएगा। इस वेबसाइट से पता चलता है कि चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और राजस्थान रॉयल्स ने सैमसन से जुड़े संभावित सौदे पर फिर से संपकर् स्थापित कर लिया है, और अगर इस सौदे में सीएसके का कोई शीर्ष खिलाड़ी शामिल हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

हाल ही में लंदन से मुंबई पहुंचे RR के मालिक मनोज बडाले सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स सहित कई फ्रेंचाइजी प्रबंधनों के साथ बातचीत के रास्ते खोल दिए हैं - और हां, सुपर किंग्स के साथ भी। ऐसा माना जा रहा है कि CSK का एक शीर्ष खिलाड़ी इस सौदे पर विचार कर रहा है, और पता चला है कि उस खिलाड़ी को यह जानने के लिए संदेश भेजा गया है कि क्या वह राजस्थान रॉयल्स में जाने में सहज है। अगले कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।