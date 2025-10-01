स्पोर्ट्स डेस्क: शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20I में वेस्ट इंडीज ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर शानदार वापसी की। दो लगातार हार के बाद टीम ने सिर्फ 46 गेंद शेष रहते लक्ष्य का पीछा करते हुए 123 रन का लक्ष्य बिना किसी विकेट के पूरा किया।

ओपनिंग साझेदारी रिकॉर्ड तोड़ा

ओपनर्स अकीम ऑगस्ट और अमीर जंगू ने 123 रन की अनबिटेन साझेदारी निभाई, जो नेपाल के खिलाफ T20I में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी बन गई। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के रुतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के नाम था, जिन्होंने हांगझोउ एशियाई खेल 2023 में 103 रन की साझेदारी की थी।

प्रमुख प्रदर्शन

अमीर जंगू ने 45 गेंदों में अपना पहला T20I अर्धशतक जमाया और 74* रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल थे। ऑगस्ट ने 29 गेंदों में 41* रन बनाए। इस साझेदारी ने वेस्ट इंडीज को जीत की ओर अग्रसर किया।

रैमोन सिमंड्स की गेंदबाजी

नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में 122 रन बनाए। कप्तान अकील होसैन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रैमोन सिमंड्स ने 4 विकेट लेकर 15 रन देकर शानदार प्रदर्शन किया और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुने गए। नेपाल की ओर से कुशल भुर्तेल ने 39 रन बनाए।

मैच के बाद का बयान

कप्तान होसैन ने कहा, 'दो हार के बाद इस तरह का प्रदर्शन देना शानदार और क्लिनिकल था। नई ओपनिंग जोड़ी ने पॉवरप्ले में शानदार शुरुआत की और लक्ष्य का पीछा बेहतरीन तरीके से पूरा किया। यह हमारी जीत के लिए एक मजबूत प्लेटफ़ॉर्म साबित हुई।'

यह जीत वेस्ट इंडीज के लिए पहली बार T20I में 10 विकेट से जीत रही और नेपाल के लिए भी पहली बार इस तरह का 10 विकेट से हार रहा था।