स्पोर्ट्स डेस्क : सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में आठ विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।

अभिषेक शर्मा का तूफानी अर्धशतक

भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20I में इतिहास रच दिया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने महज 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, जो टी20I इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है। अभिषेक ने 20 गेंदों पर नाबाद 68 रन की मैच जिताऊ पारी खेली, जिससे भारत ने 154 रन का लक्ष्य सिर्फ 10 ओवर में हासिल कर लिया।

पहली गेंद पर छक्का मारने की सोच पर क्या बोले अभिषेक

मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर आक्रामक शॉट खेलने की अपनी सोच पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि यह कोई तय रणनीति नहीं, बल्कि मैदान पर मिलने वाला उनका इंस्टिंक्ट है।

'मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं हर बार पहली गेंद से ही आक्रमण करना चाहता हूं। विकेटों के बीच मुझे जो एहसास होता है, उसी के आधार पर खेलता हूं। मैं सोचता हूं कि अगर गेंदबाज मुझे पहली गेंद पर आउट करना चाहता है, तो वह क्या गेंद डाल सकता है। वही बात मेरे दिमाग में रहती है और मैं उसी गेंद पर खेलने की कोशिश करता हूं,' — अभिषेक शर्मा, पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में

भारत की शानदार जीत की कहानी

तीसरे टी20I में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा दोनों ने विस्फोटक अर्धशतक जड़े और टीम को आसान जीत दिलाई। सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों पर 57 रन बनाए, जबकि अभिषेक की तूफानी पारी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर डाल दिया।

गेंदबाजी में बुमराह का जलवा

इससे पहले भारत ने गेंदबाजी में भी दमदार प्रदर्शन किया।

जसप्रीत बुमराह: 3/17, हार्दिक पंड्या: 2/23, रवि बिश्नोई: 2/18, हर्षित राणा: 1/35; भारतीय गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के आगे न्यूजीलैंड की टीम 153/8 रन ही बना सकी।

न्यूजीलैंड की ओर से कौन रहा टॉप स्कोरर

कीवी टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने 48 रन बनाए, मार्क चैपमैन ने 32 रन, मिचेल सैंटनर ने 27 रन की उपयोगी पारी खेली। हालांकि, यह योगदान टीम को हार से नहीं बचा सका। भारत इससे पहले भी सीरीज के पहले दो मुकाबले जीत चुका है।
 