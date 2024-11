नई दिल्ली : भारत के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी इरफान पठान (Irfan Pathan) ने ऑस्ट्रेलिया में 'सबसे बड़ी टेस्ट चुनौती' में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) का समर्थन किया है। भारत और कोहली की हालिया गिरावट साथ-साथ चल रही है। टीम इंडिया पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू करने से पहले न्यूजीलैंड से घर में घरेलू टेस्ट सीरीज हार चुकी है। बीते 4 वर्षों में कोहली ने 34 टेस्ट मैचों में 31.68 के औसत से केवल 1,838 रन बनाए हैं। जिसमें केवल दो शतक और 9 अर्द्धशतक शामिल हैं।

भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के संघर्ष और कोहली के बल्ले से सूखे के बीच, पूर्व ऑलराउंडर को उम्मीद है कि स्टार बल्लेबाज सबसे बड़ी चुनौती का सामना करेगा। और यह सीरीज उनके करियर का निर्णायक मोड़ हो सकती है। 2008 में पर्थ में भारत की एकमात्र टेस्ट जीत का सूत्रधार बनने वाले इरफान का मानना है कि कोहली एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई मैदानों पर प्रभुत्व कायम करने के लिए ऊर्जा और बड़ी चुनौतियों का सामना करेंगे।

पठान ने एक्स पर लिखा- मैं क्यों मानता हूं कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में उत्कृष्टता हासिल करेंगे।

1. वह गति के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हाल ही में टेस्ट फॉर्म में गिरावट के बावजूद गति के खिलाफ उनके आंकड़े असाधारण हैं। ऑस्ट्रेलिया की तेज और उछाल भरी पिचें उनकी ताकत के अनुसार काम करेंगी।

2. कोहली ऊर्जा से भरपूर हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम उनका कड़ा मुकाबला करेगी और ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी सरजमीं पर खेलने से बड़ी कोई टेस्ट चुनौती नहीं है, यही वह समय है जब कोहली की प्रतिस्पर्धी भावना वास्तव में चमकती है।

