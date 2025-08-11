स्पोर्ट्स डेस्क : छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मडागांव के मनीष बिसी के लिए एक सामान्य सिम कार्ड खरीदना उस समय बड़ी घटना बन गई जब उन्हें क्रिकेट के दिग्गजों विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के फोन आने लगे। मनीष ने स्थानीय दुकान से जो सिम कार्ड खरीदा था, वह पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान रजत पाटीदार का था। जब मनीष और उनके दोस्त खेमराज ने पाटीदार की प्रोफ़ाइल फ़ोटो को उस नंबर से जुड़ा देखा, तो पहले तो उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण व्हाट्सएप गड़बड़ी है। लेकिन जल्द ही, जाने-माने क्रिकेटरों के फोन आने लगे।

शुरुआत में उन्हें लगा कि यह एक शरारत है, लेकिन जब 15 जुलाई को पाटीदार ने खुद फोन करके नंबर वापस मांगा, तो उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। बाद में पुलिस अधिकारी मामले को सुलझाने में मदद के लिए पहुंचे। हालांकि, खेमराज बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, 'मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन विराट कोहली से बात करूंगा - और वो भी अपने गांव से! जब एबी डिविलियर्स ने फोन किया, तो उन्होंने अंग्रेजी में बात की। हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हम बहुत खुश थे।' पूरा गांव इस उत्साह में शामिल हो गया, जिनमें से कई RCB के पक्के फैन थे। मनीष के भाई देशबंधु ने कहा, 'लोग उन्हें देखने का सपना देखते हैं; हमें उनसे बात करने का मौका मिला। यह अब भी एक सपने जैसा लगता है।'

गरियाबंद की DSP नेहा सिन्हा ने इस मामले पर स्थिति स्पष्ट की है क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इसे गड़बड़ी बताया गया। गरियाबंद की DSP ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 90 दिनों की निष्क्रियता के बाद नंबर को निष्क्रिय कर दिया गया था और दूरसंचार नीति के अनुसार उसे फिर से असाइन कर दिया गया था। मनीष की सहमति से सिम पाटीदार को वापस कर दिया गया।