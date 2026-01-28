मुंबई : टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में एक बार फिर साबित कर दिया कि वह मौजूदा दौर के सबसे ख़तरनाक पेसर क्यों माने जाते हैं। तीन विकेट की शानदार स्पेल के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने बुमराह की गेंदबाज़ी को लेकर बड़ा बयान दिया है।

तीसरे टी20 में बुमराह की घातक गेंदबाज़ी

तीसरे टी20 मैच में जसप्रीत बुमराह ने चार ओवर में सिर्फ 17 रन देकर तीन अहम विकेट झटके। उन्होंने टिम सेफर्ट और काइल जैमीसन के स्टंप्स उखाड़ दिए, जबकि कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर को डीप में कैच आउट कराया। उनकी इस धारदार गेंदबाज़ी ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाज़ी की कमर तोड़ दी।

‘बुमराह के पास सिर्फ एक नहीं, गेंदों का पूरा सेट है’

जियोस्टार के शो ‘गेम प्लान’ में बात करते हुए पार्थिव पटेल ने कहा कि ज़्यादातर गेंदबाज़ों के खिलाफ बल्लेबाज़ उनकी लेंथ और पसंदीदा गेंद का अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन बुमराह के साथ ऐसा संभव नहीं है।

पार्थिव ने कहा, 'जसप्रीत बुमराह की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उनकी ‘गो-टू बॉल’ कोई एक नहीं होती। वह कभी स्लोअर बॉल डाल सकते हैं, कभी यॉर्कर, कभी बाउंसर या फिर परफेक्ट लेंथ। इसलिए बल्लेबाज़ उनके खिलाफ सेट ही नहीं हो पाते।'

500 इंटरनेशनल विकेट के करीब बुमराह

जसप्रीत बुमराह अब इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट पूरे करने से सिर्फ 11 विकेट दूर हैं। वह ऐसा करने वाले आठवें भारतीय गेंदबाज़ बनने की दहलीज़ पर खड़े हैं। टी20 इंटरनेशनल में बुमराह ने अब तक 85 मैचों में 106 विकेट लिए हैं। उनका औसत 18.09 और इकोनॉमी रेट 6.40 का है, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/7 रहा है।