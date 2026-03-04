नई दिल्ली : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम की फील्डिंग पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने सेमीफाइनल से पहले भारत की सबसे बड़ी कमजोरी की ओर इशारा किया है। उनका मानना है कि लगातार छूटते कैच टीम के लिए खतरे की घंटी हैं, खासकर जब मुकाबला मजबूत इंग्लैंड जैसी टीम से हो। पटेल ने कहा कि नॉकआउट मुकाबले में छोटी-सी गलती भी भारी पड़ सकती है, इसलिए फील्डिंग में सुधार बेहद जरूरी है।

कैच ड्रॉप भारत के लिए बड़ी चिंता

पार्थिव पटेल ने साफ कहा कि भारत की फील्डिंग पिछले डेढ़ साल से चिंता का विषय रही है। मौजूदा टूर्नामेंट में टीम ने 13 कैच छोड़े हैं और उसकी कैचिंग सफलता दर लगभग 72.7 प्रतिशत रही है, जो शीर्ष टीमों की तुलना में काफी कम है। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर फील्डिंग के लिए आलोचना झेलने वाली पाकिस्तान टीम का सक्सेस रेट इससे बेहतर रहा है।पटेल के अनुसार, सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में ऐसे आंकड़े टीम पर दबाव बढ़ा सकते हैं। उनका मानना है कि अगर भारत को खिताब की दौड़ में बने रहना है तो फील्डिंग मानकों को तुरंत सुधारना होगा।

वेस्टइंडीज पर जीत से बढ़ा आत्मविश्वास

भारत ने ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ 190 से अधिक रनों का लक्ष्य हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पार्थिव ने इस जीत को टीम के लिए मनोबल बढ़ाने वाला बताया। उनके मुताबिक, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला ओस को ध्यान में रखकर किया गया था, हालांकि मैच के अंत तक परिस्थितियां उम्मीद से अलग रहीं। फिर भी, बड़े लक्ष्य का सफल पीछा करना नॉकआउट मुकाबलों से पहले टीम के आत्मविश्वास को मजबूती देता है।

संजू सैमसन की पारी को बताया ‘सबसे परिपक्व’

पार्थिव ने संजू सैमसन की मैच जिताऊ पारी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कई शतक लगाने के बावजूद यह पारी सैमसन के करियर की सबसे खास पारियों में से एक मानी जाएगी। पटेल के अनुसार, केवल तकनीकी कौशल ही नहीं बल्कि मानसिक मजबूती ने इस पारी को खास बनाया। उन्होंने कहा कि सैमसन पूरे समय नियंत्रण में दिखे और अनावश्यक जोखिम लेने से बचते हुए टीम को जीत दिलाई।

जसप्रीत बुमराह पर भरोसा कायम

भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की बात करते हुए पार्थिव ने जसप्रीत बुमराह को टीम की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि बुमराह दबाव के क्षणों में विकेट निकालने की कला जानते हैं। पटेल ने टिप्पणी की कि आधुनिक T20 क्रिकेट में रन रोकने से ज्यादा जरूरी है विकेट लेना, और बुमराह यही काम बखूबी करते हैं। अहम मौकों पर उनका प्रदर्शन भारत को बढ़त दिलाता है।

इंग्लैंड की चुनौती आसान नहीं

सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा, जिसके पास मजबूत बल्लेबाजी और संतुलित गेंदबाजी आक्रमण है। पार्थिव ने चेताया कि फिल सॉल्ट और जोस बटलर जैसे आक्रामक बल्लेबाज मैच का रुख बदल सकते हैं। साथ ही जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद जैसे गेंदबाज भी भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश करेंगे। पटेल का मानना है कि इंग्लैंड एक संतुलित टीम है और भारत को हर विभाग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।