स्पोर्ट्स डेस्क : पंजाब किंग्स के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स 16 रन से हार गई। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली KKR ने पंजाब को 111 रन पर रोक तो दिया लेकिन खुद अंगकृष रघुवंशी और आंद्रे रसेल जैसे बल्लेबाजों के बावजूद 112 का लक्ष्य भेद नहीं पाई क्योंकि युजवेंद्र चहल के 4 और मार्को जैन्सन के 3 विकेट ने ऐसा होने नहीं दिया। मैच के बाद रहाणे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह श्रेयस अय्यर के साथ बातचीत में क्या फालतू बैटिंग करने की बात कहते हैं।

मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो इस दौरान जब रहाणे और उनके समकक्ष श्रेयस ने हाथ मिलाया तो रहाणे कहते हैं, 'क्या फालतू बल्लेबाजी की हमने।' इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है। रहाणे अय्यर से कुछ बात तो कर रहे हैं लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि उन्होंने ऐसा ही कहा था।

Was watching the #PBKSvKKR game and caught this funny bit as Shreyas and Rahane shook hands at the end. In a self-deprecating way Rahane appears to be saying to Shreyas in Marathi : काय फालतू बॅटिंग केली ना आम्ही (We played terrible, didn't we) 😂😂 pic.twitter.com/bNkC7TXGbU