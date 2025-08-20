Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

नई दिल्ली : भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा का मानना है कि श्रेयस अय्यर को आगामी एशिया कप के लिए रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए था क्योंकि इससे उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। अय्यर ने IPL 2025 में 175 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे और पंजाब किंग्स को प्रतियोगिता में उपविजेता बनाया था। शॉर्ट बॉल के खिलाफ अपने खेल में काफी सुधार करने और स्पिनरों को खेलने के बावजूद अय्यर को एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय टीम और पांच रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में जगह नहीं मिली। 

यह बात भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर को हैरान कर गई थी और अब चोपड़ा ने भी यही बात कही है। श्रेयस का नाम 5 रिजर्व खिलाड़ियों में भी नहीं है और यह आश्चर्यजनक है। यह समझ में आता है कि आप उसे 15 में नहीं रख सकते क्योंकि आप उसे अंतिम एकादश में नहीं खिला सकते और आप निचले क्रम के बल्लेबाजों को बैकअप के तौर पर चाहते थे, जहां शिवम दुबे मौजूद हैं और रिंकू सिंह को एक और मौका दिया जाएगा, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। 

चोपड़ा ने बुधवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'हालांकि कम से कम रिजर्व खिलाड़ियों में जगह बनाई जा सकती थी, जहां आपने ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल और प्रसिद्ध कृष्णा को रखा है। श्रेयस का नाम वहां हो सकता था, लेकिन आपने उसे वहां भी नहीं रखा, और यह कोई अच्छा संकेत नहीं देता।' श्रेयस के नाम को लेकर स्पष्टता बिल्कुल नहीं है।' 

चोपड़ा को लगता है कि अय्यर 2026 पुरुष टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह बना सकते हैं, बशर्ते वह वनडे मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते रहें। फिलहाल, अय्यर का अगला मैच 2025/26 के घरेलू सीजन में पश्चिम क्षेत्र के लिए दलीप ट्रॉफी खेलना होगा। 

उन्होंने कहा, 'श्रेयस अय्यर का टीम में न होना एक बड़ी बात है। श्रेयस अय्यर को और क्या करना होगा? आप जो कर चुके हैं, उससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? आपने आईपीएल सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाए, टीम को फाइनल तक पहुंचाया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रन बनाए, रणजी खेला और चैंपियंस ट्रॉफी जीती। एक इंसान के तौर पर आप बस इतना ही कर सकते हैं।' 

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'यह एशिया कप टीम है। विश्व कप को इससे मत जोड़िए क्योंकि इसके बाद 15 टी20 मैच हैं। 15 टी20 मैचों में दुनिया बदल जाती है। अगर वह वनडे में रन बनाते रहे तो देर-सवेर श्रेयस अय्यर टीम का हिस्सा होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि श्रेयस अय्यर भारत की टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा होंगे।' 