रांची: शाई होप के विस्फोटक शतक और शेरफेन रदरफोर्ड की आतिशी पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। रांची में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249/5 रन बनाए थे, लेकिन कैरेबियाई बल्लेबाजों ने इस विशाल लक्ष्य को भी बौना साबित कर दिया। वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में 250 रन बनाकर अपना सबसे बड़ा टी20 इंटरनेशनल रन चेज पूरा किया और सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।

शाई होप का तूफानी शतक

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए महज 45 गेंदों में नाबाद 102 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 9 छक्के और 6 चौके शामिल रहे। होप ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया और मैदान के चारों ओर बड़े शॉट लगाकर लक्ष्य का पीछा आसान कर दिया।

रदरफोर्ड ने भी मचाया धमाल

शाई होप को दूसरे छोर से शेरफेन रदरफोर्ड का शानदार साथ मिला। रदरफोर्ड ने केवल 37 गेंदों में 84 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की मुश्किलें बढ़ा दीं। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन जुटाते हुए मुकाबले का रुख वेस्टइंडीज की ओर मोड़ दिया। इसके बाद रोमारियो शेफर्ड ने 13 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाकर टीम की जीत पर मुहर लगा दी।

भारत ने खड़ा किया 249 रन का विशाल स्कोर

इससे पहले भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 249/5 रन बनाए। संजू सैमसन ने शानदार फॉर्म दिखाते हुए 41 गेंदों में 82 रन की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने शुरुआती जीवनदान का फायदा उठाया और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया। सैमसन की इस पारी ने भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने आखिरी ओवरों में बरसाए रन

मध्यक्रम के विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने तेज बल्लेबाजी कर भारत को फिर से मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अय्यर ने केवल 18 गेंदों में 40 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 18 गेंदों में नाबाद 44 रन की पारी खेली। दोनों ने मिलकर महज 32 गेंदों में 83 रन जोड़े। इस धमाकेदार साझेदारी की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना सर्वोच्च टी20 इंटरनेशनल स्कोर दर्ज किया।

भारतीय गेंदबाजी की खुली पोल, अक्षर पटेल सबसे महंगे

250 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए भारतीय गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए। अक्षर पटेल ने अपने 4 ओवर में 63 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। कुलदीप यादव ने एक विकेट जरूर हासिल किया, लेकिन 53 रन खर्च कर दिए। अर्शदीप सिंह ने भी 4 ओवर में 45 रन दिए। मयंक यादव ने 3 विकेट लेकर कुछ राहत जरूर दी, मगर उनकी टीम बड़े स्कोर के बावजूद वेस्टइंडीज को रोकने में नाकाम रही।

सीरीज 1-1 से बराबर

इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा कि ओस के कारण गेंदबाजी करना मुश्किल हो गया था और इस पिच पर गलती की गुंजाइश बहुत कम थी। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 11 अक्टूबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारत की नजर वापसी पर होगी।