लंदन: जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने आखिरकार वह मुकाम हासिल कर लिया है, जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। सोमवार को जारी हुई पुरुष टेनिस रैंकिंग में ज्वेरेव पहली बार दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी बन गए। 29 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले ज्वेरेव इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने साल 2026 में दो ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए और अब सीजन का अंत भी नंबर-1 खिलाड़ी के रूप में करना तय कर लिया है।

दो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर खत्म किया लंबा इंतजार

ज्वेरेव ने इस साल शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने करियर के दो बड़े ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन के फाइनल में फ्लावियो कोबोली को हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके बाद सितंबर में अमेरिका के फ्लशिंग मीडोज में बेन शेल्टन को हराकर यूएस ओपन की ट्रॉफी भी जीत ली।

इन सफलताओं ने ज्वेरेव के करियर पर लंबे समय से लगे उस ठप्पे को खत्म कर दिया, जिसमें उन्हें दुनिया का ऐसा बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता था, जो ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीत पाया था।

'जिंदगी की बेहतरीन चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है'

दुनिया का नंबर-1 खिलाड़ी बनने के बाद ज्वेरेव ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, 'मुझे इंतजार करना पड़ा। लेकिन कभी-कभी जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। मैं बेहद खुश हूं और इस उपलब्धि को लेकर काफी उत्साहित हूं।'

ज्वेरेव चार साल से ज्यादा समय तक दुनिया के नंबर-2 खिलाड़ी रहने के बाद अब शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। उनके लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने अपने करियर में कई बार इस मुकाम के करीब पहुंचकर भी इसे हासिल नहीं किया था।

जैनिक सिनर दूसरे और कार्लोस अल्कराज तीसरे स्थान पर

ज्वेरेव के नंबर-1 बनने के बाद इटली के जैनिक सिनर को अपनी शीर्ष रैंकिंग गंवानी पड़ी है। सिनर 13 अप्रैल से दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी बने हुए थे, लेकिन अब वह दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वहीं स्पेन के कार्लोस अल्कराज तीसरे नंबर पर हैं। सिनर ने तीन सप्ताह पहले अपने दाहिने घुटने में सूजन के कारण इस सीजन के बाकी टूर्नामेंटों से हटने का ऐलान किया था। इसका असर उनकी रैंकिंग पर भी देखने को मिला।

287 दिनों में टॉप-10 में पहुंचे स्पेन के राफेल जोदार

पुरुष टेनिस रैंकिंग में एक और बड़ी उपलब्धि 20 साल के स्पेनिश खिलाड़ी राफेल जोदार ने हासिल की है। वह पहली बार टॉप-10 में पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने टूर डेब्यू के एक साल से भी कम समय में यह मुकाम हासिल किया है। जोडार ने महज 287 दिनों में टॉप-10 में जगह बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने ब्राजील के गुस्तावो कुर्टेन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 490 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की थी।