क्राइस्टचर्च: भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मुकाबले का अंत ड्रॉ के रूप में हुआ। मैच के आखिरी दिन यशस्वी जायसवाल और यश राठौड़ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए नाबाद 247 रनों की साझेदारी की और न्यूजीलैंड ए को जीत का मौका नहीं दिया।

जायसवाल ने खेली नाबाद 155 रनों की पारी

भारत ए की ओर से यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने दूसरी पारी में नाबाद 155 रन बनाए। उनकी पारी में 15 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। जायसवाल ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन क्रीज पर जमने के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

यश राठौड़ ने जड़ा फर्स्ट क्लास करियर का 11वां शतक

दूसरी तरफ यश राठौड़ ने भी अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने दूसरी पारी में नाबाद 100 रन बनाए और अपने फर्स्ट क्लास करियर का 11वां शतक पूरा किया। राठौड़ ने 63 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद अपनी पारी को शतक तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों की शानदार साझेदारी ने भारत ए को मुकाबले में वापसी कराई।

मुश्किल परिस्थिति में जायसवाल ने संभाली पारी

शुरुआती झटकों के बाद यशस्वी जायसवाल ने जिम्मेदारी संभाली। पहली पारी में वह खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने शानदार वापसी की। उन्होंने एक छोर संभालकर बल्लेबाजी की और खराब शुरुआत के बावजूद टीम को दबाव से बाहर निकालने का काम किया।

237 रन की साझेदारी ने बदला मैच का रुख

जायसवाल और राठौड़ ने चायकाल तक 40 ओवरों के दौरान 237 रन जोड़ दिए। इस साझेदारी ने न केवल भारत ए को शुरुआती झटकों से उबारा, बल्कि न्यूजीलैंड ए की पहली पारी की 78 रनों की बढ़त भी खत्म कर दी। चायकाल के बाद राठौड़ 95 रन पर बल्लेबाजी करने उतरे और महज चार गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया।

पहली पारी में न्यूजीलैंड ए ने बनाई थी बढ़त

इससे पहले न्यूजीलैंड ए ने अपनी पहली पारी में 424 रन बनाए थे। टीम की ओर से मैथ्यू बॉयल ने शानदार 110 रनों की पारी खेली, जबकि डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने 93 रन बनाए। भारत ए की ओर से मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 87 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज ने भी 118 रन देकर 4 विकेट झटके थे।

ध्रुव जुरेल ने भी पहली पारी में लगाया था शतक

भारत ए की पहली पारी में ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 105 रनों की पारी खेलकर टीम को 346 रन तक पहुंचाया था। हालांकि, न्यूजीलैंड ए ने पहली पारी में 78 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दूसरी पारी में जायसवाल और राठौड़ की बेहतरीन बल्लेबाजी ने भारत को हार से बचा लिया।

दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट का नतीजा रहा ड्रॉ

भारत ए ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 282 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल 155 और यश राठौड़ 100 रन बनाकर नाबाद लौटे। चायकाल के बाद राठौड़ के शतक पूरा करने के चार गेंद बाद ही दोनों टीमों ने मैच समाप्त करने पर सहमति जताई। इस तरह दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

मैच का स्कोरकार्ड

भारत ए – पहली पारी: 346 रन; ध्रुव जुरेल – 105 रन

न्यूजीलैंड ए – पहली पारी: 424 रन; मैथ्यू बॉयल – 110 रन, मुकेश कुमार – 5/87

भारत ए – दूसरी पारी: 282/2; यशस्वी जायसवाल – 155* रन, यश राठौड़ – 100* रन

दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट: ड्रॉ.