स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ा ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भारत ने 226 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल कर टी20आई इतिहास में अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज दर्ज कर लिया है।

क्राइस्टचर्च में टूटा 2023 का रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टी20आई में भारतीय बल्लेबाजों ने विस्फोटक प्रदर्शन करते हुए 226 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा टी20 चेज साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम में आया था, जहाँ टीम इंडिया ने 209 रनों का लक्ष्य हासिल किया था। खास बात यह है कि साल 2026 में ही भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर में भी 209 रनों का सफल चेज किया था, लेकिन क्राइस्टचर्च में बने 226 रनों के इस नए रिकॉर्ड ने पिछले सभी कीर्तिमानों को पीछे छोड़ दिया है।

T20I में भारत के सबसे बड़े सफल रन चेज-

226 रन बनाम न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च (2026)

209 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टनम (2023)

209 रन बनाम न्यूजीलैंड, रायपुर (2026)

208 रन बनाम वेस्टइंडीज, हैदराबाद (2019)

207 रन बनाम श्रीलंका, मोहाली (2009)

204 रन बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड (2020)

न्यूजीलैंड के खिलाफ दबदबा

इस सूची में दिलचस्प बात यह है कि भारत के टॉप-6 सबसे बड़े चेज में से 3 मुकाबले न्यूजीलैंड के खिलाफ ही आए हैं। ऑकलैंड (2020 में 204 रन), रायपुर (2026 में 209 रन) और अब क्राइस्टचर्च (2026 में 226 रन) में भारत ने कीवी गेंदबाजों के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।

मैच की बात करें तो भारत ने पहले T20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने शानदार 67 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। 225 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारत ने 19.4 ओवर में 6 विकेट खोकर 230 रन बनाए। संजू सैमसन ने 33 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्के जड़े। वहीं, श्रेयस अय्यर (42), अक्षर पटेल (24) और नमन धीर (42 नाबाद) ने भी अहम पारियां खेलीं।