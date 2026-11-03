रियाद: सऊदी अरब में होने वाले AFC एशियन कप 2027 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। क्षेत्र में हालिया हमलों और उनसे पैदा हुई लॉजिस्टिकल चुनौतियों के चलते एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) और सऊदी अरब फुटबॉल महासंघ ने टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है। पहले यह प्रतियोगिता जनवरी 2027 में आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसे दिसंबर 2027 से जनवरी 2028 के बीच कराया जाएगा।

23 दिसंबर 2027 से 21 जनवरी 2028 तक होगा टूर्नामेंट

AFC एशियन कप 2027 का आयोजन पहले 7 जनवरी से 5 फरवरी 2027 तक होना तय था। हालांकि, नए फैसले के बाद टूर्नामेंट की शुरुआत 23 दिसंबर 2027 को होगी और इसका समापन 21 जनवरी 2028 को होगा। इस फैसले से पहले AFC, स्थानीय आयोजन समिति (LOC) और सऊदी अरब फुटबॉल महासंघ के बीच लंबी चर्चा हुई। सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद प्रतियोगिता की तारीखों में बदलाव किया गया है।

'क्षेत्रीय हालात के कारण पैदा हुईं गंभीर लॉजिस्टिकल चुनौतियां'

AFC ने अपने आधिकारिक बयान में टूर्नामेंट स्थगित करने की वजह बताई। संगठन ने कहा, 'आयोजन समिति ने क्षेत्र में मौजूदा असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रमुख राष्ट्रीय टीम टूर्नामेंट को रीशेड्यूल करने की मंजूरी दी है। क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम के कारण गंभीर लॉजिस्टिकल जटिलताएं और यात्रा संबंधी बाधाएं पैदा हुई हैं। टूर्नामेंट की नई तारीखें मंजूरी के लिए FIFA के सामने रखी जाएंगी।'

रियाद एयरपोर्ट पर हमले के बाद बढ़ी थी चिंता

सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 अक्टूबर को हमला हुआ था। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 309 लोग घायल हुए थे। यमन के ईरान समर्थित हूती आंदोलन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला पिछले एक दशक से ज्यादा समय में सऊदी अरब में हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। इसके बाद एशियन कप के आयोजन और अंतरराष्ट्रीय टीमों की यात्रा को लेकर सवाल उठने लगे थे।

हमले के बाद भी जनवरी में टूर्नामेंट कराने की थी तैयारी

एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद एशियन कप के आयोजन को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई थी। हालांकि, उस समय स्थानीय आयोजन समिति ने कहा था कि जनवरी 2027 में टूर्नामेंट शुरू कराने की तैयारियां तय कार्यक्रम के अनुसार जारी हैं। लेकिन क्षेत्रीय परिस्थितियों और यात्रा से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए अब AFC ने कार्यक्रम में बदलाव का फैसला किया है। यह निर्णय टूर्नामेंट शुरू होने की तारीख से करीब दो महीने पहले लिया गया है।

सिक्स किंग्स स्लैम टेनिस इवेंट की तारीखों में भी बदलाव

सऊदी अरब में होने वाले सिक्स किंग्स स्लैम टेनिस प्रदर्शनी टूर्नामेंट पर भी इसका असर देखने को मिला। लॉजिस्टिकल चुनौतियों के कारण इस प्रतियोगिता को भी स्थगित कर दिया गया था। अब यह टूर्नामेंट 27 से 30 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाना तय किया गया है। इस तरह क्षेत्र में हालिया घटनाओं का असर फुटबॉल के साथ-साथ टेनिस और ई-स्पोर्ट्स जैसे खेल आयोजनों पर भी पड़ा है।