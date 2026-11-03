ऑकलैंड: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टीम की क्षमता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम का कोई भी संयोजन मैदान पर उतरकर किसी भी विरोधी को हराने में सक्षम है। गिल के मुताबिक, टीम में मौजूद युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का शानदार मौका है और न्यूजीलैंड दौरा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

'भारत की कोई भी टीम किसी भी विरोधी को हरा सकती है'

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे की पूर्व संध्या पर मंगलवार को ऑकलैंड में मीडिया से बातचीत करते हुए गिल ने टीम के आत्मविश्वास पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि भारत की कोई भी टीम मैदान पर उतरकर किसी भी विरोधी को हराने में सक्षम है। अगर युवा खिलाड़ी यहां अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा। साथ ही, हमें भी यह भरोसा मिलेगा कि अगर 2027 वर्ल्ड कप के दौरान किसी कारण से हमारे पास मनचाहा स्क्वॉड उपलब्ध नहीं होता है, तब भी हमारी टीम अलग-अलग परिस्थितियों में दूसरी टीमों को हरा सकती है। इस लिहाज से यहां सीरीज जीतना हमारे लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा।'

युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के मिश्रण के साथ उतरेगा भारत

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का अच्छा मिश्रण देखने को मिलेगा। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, जबकि गेंदबाजी विभाग में युवा खिलाड़ियों को अधिक जिम्मेदारी दी गई है। टीम इंडिया इस सीरीज के जरिए अपने युवा खिलाड़ियों की क्षमता परखना चाहेगी।

बुमराह, हार्दिक और जडेजा टीम से बाहर

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत को अपने कई अनुभवी खिलाड़ियों की सेवाएं नहीं मिलेंगी। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भारतीय व्हाइट बॉल स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया है। वहीं, चोट के कारण हार्दिक पांड्या भी टीम से बाहर हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को भी इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है।

भारत का युवा गेंदबाजी आक्रमण करेगा परीक्षा का सामना

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत ने मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, आकिब नबी और कुलदीप यादव को गेंदबाजी विभाग में शामिल किया है।

गिल ने युवा गेंदबाजों पर भरोसा जताते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि हम जितने ज्यादा अलग-अलग मैदानों पर खेलेंगे, हमें उतना ही ज्यादा अनुभव मिलेगा। मैंने अब तक जो देखा है, उसके मुताबिक यहां की पिचों पर अच्छा बाउंस मिलता है, जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए चुनौती पेश करता है। यह दोनों टीमों के लिए अच्छा टेस्ट होगा। हमारे पास युवा गेंदबाजी आक्रमण है, लेकिन इन परिस्थितियों में सफल होने के लिए जरूरी सभी खूबियां हमारी टीम में मौजूद हैं। उम्मीद है कि हम इस अनुभव से सीखेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे।'

2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी में अहम होगा न्यूजीलैंड दौरा

शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड दौरे को 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, 'वर्ल्ड कप निश्चित रूप से हमारे दिमाग में रहेगा। यहां की परिस्थितियां दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों से काफी मिलती-जुलती होंगी। इसे ध्यान में रखते हुए यह अनुभव हमारे बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए काफी उपयोगी होगा।'

उन्होंने आगे कहा, 'इस समय यहां का मौसम भी दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप के दौरान मिलने वाली परिस्थितियों के ज्यादा करीब हो सकता है। यह दिसंबर या जनवरी की गर्म परिस्थितियों से अलग होगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह दौरा हमें आगे के लिए काफी मूल्यवान अनुभव देगा और निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा।'