क्राइस्टचर्च: न्यूजीलैंड दौरे पर इंडिया ए के कप्तान ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के पहले दिन टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले जा रहे मुकाबले में जुरेल 99 रन बनाकर नाबाद लौटे। देवदत्त पडिक्कल ने भी 80 रनों की शानदार पारी खेली। एक समय 160 रन पर छह विकेट गंवा चुकी भारतीय टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 7 विकेट पर 291 रन बना लिए।

ध्रुव जुरेल ने संकट में संभाली इंडिया ए की पारी

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान ध्रुव जुरेल ने मुश्किल परिस्थितियों में जिम्मेदारी संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने दिन का खेल खत्म होने तक 99 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

जुरेल की संयमित पारी की बदौलत इंडिया ए ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए 88 ओवर में 291 रन बना लिए। वह अपने शतक से महज एक रन दूर हैं। दूसरे छोर पर आकाश दीप 69 रनों की साझेदारी में उनका साथ देते हुए नाबाद लौटे।

यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले लौटे पवेलियन

टॉस के बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया ए की शुरुआत बेहद खराब रही। न्यूजीलैंड ए के तेज गेंदबाज फ्रेजर शीट ने पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल को आउट कर भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया। जायसवाल चार गेंदों का सामना करने के बाद बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए।

इसके बाद देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 91 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। लंच तक भारतीय टीम ने संभलकर बल्लेबाजी की और शुरुआती झटके से उबरने में सफलता हासिल की।

साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल ने की अहम साझेदारी

साई सुदर्शन ने 63 गेंदों पर 41 रनों की उपयोगी पारी खेली। वह क्रीज पर सहज नजर आ रहे थे, लेकिन लंच के बाद जारोड मैके की गेंद पर मिचेल हे को कैच थमा बैठे। इसके बाद यश राठौड़ भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और 13 रन बनाकर ब्रेट रैंडेल की गेंद पर विकेटकीपर को कैच दे बैठे।

आकाश दीप के साथ जुरेल ने दिन का खेल खत्म किया

मनव सुथार के आउट होने के बाद आकाश दीप ने ध्रुव जुरेल का अच्छा साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड ए के गेंदबाजों को विकेट हासिल करने का कोई मौका नहीं दिया। दोनों के बीच आठवें विकेट के लिए 69 रनों की नाबाद साझेदारी हो चुकी है। दिन का खेल समाप्त होने तक जुरेल 99 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि आकाश दीप भी उनके साथ क्रीज पर टिके हुए थे। अब दूसरे दिन भारतीय टीम की नजरें जुरेल के शतक और स्कोर को 300 रन के पार पहुंचाने पर होंगी।

IND A vs NZ A: पहले दिन का स्कोर

भारत ए: 291/7 (88 ओवर)

ध्रुव जुरेल: 99* रन

देवदत्त पडिक्कल: 80 रन.