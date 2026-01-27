नई दिल्ली: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर होने के बाद अब स्कॉटलैंड क्रिकेट की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। क्रिकेट स्कॉटलैंड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ट्रूडी लिंडब्लेड ने बांग्लादेश के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि यह वह तरीका नहीं था, जिससे स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप में जगह बनाना चाहता था।

बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को मिली एंट्री

दरअसल, बांग्लादेश ने भारत की यात्रा करने से इनकार करते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 से अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद आईसीसी ने टूर्नामेंट में उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया। खास बात यह रही कि स्कॉटलैंड यूरोपियन रीजनल क्वालिफायर्स के जरिए वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन वह 20 टीमों वाले टूर्नामेंट में शामिल न होने वाली सबसे ऊंची रैंकिंग (14वीं) टीम थी, जिसके चलते उसे मौका मिला।

‘यह हमारे लिए भी असामान्य स्थिति है’

ट्रूडी लिंडब्लेड ने ESPN क्रिकइन्फो से बातचीत में कहा, 'हमें बांग्लादेश टीम के लिए निश्चित रूप से सहानुभूति है। जाहिर है, यह वह तरीका नहीं है जिससे हम वर्ल्ड कप में जाना चाहते थे। एक तय क्वालिफिकेशन प्रक्रिया होती है और कोई भी टीम इस तरह आमंत्रित होकर वर्ल्ड कप में खेलना नहीं चाहती। यह हमारी भागीदारी के लिए एक अनोखी परिस्थिति है और हमें बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए बुरा लगता है।'

आलोचनाओं पर भी दिया जवाब

बांग्लादेश की जगह लेने के बाद स्कॉटलैंड टीम को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिंडब्लेड ने कहा कि टीम बाहरी राय को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा, 'लोगों की अपनी-अपनी राय होगी और उन्हें ऐसा कहने का हक है। हमें इतना पता है कि हमें वर्ल्ड कप में खेलने का निमंत्रण मिला है। हम आईसीसी रैंकिंग में 14वें स्थान पर हैं और साल भर लगातार क्रिकेट खेलने वाली एक मजबूत टीम हैं।'

उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि क्वालिफायर टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड का प्रदर्शन उनकी असली क्षमता को नहीं दिखा पाया, इसलिए टीम इस मौके को लेकर खुश है, भले ही हालात चुनौतीपूर्ण और असामान्य हों।

टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड टीम का ऐलान

स्कॉटलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। रिची बेरिंगटन को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि अफगानिस्तान में जन्मे तेज़ गेंदबाज़ जैनुल्लाह इहसान को पहली बार टीम में शामिल किया गया है।

स्कॉटलैंड को ग्रुप C में रखा गया है, जहां उनका सामना इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली और नेपाल जैसी टीमों से होगा। स्कॉटलैंड अपना अभियान 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू करेगा।

स्कॉटलैंड की टी20 वर्ल्ड कप टीम

रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रिव्स, जैनुल्लाह इहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलेन, जॉर्ज मंसी, सफयान शरीफ, मार्क वॉट, ब्रैडली व्हील।