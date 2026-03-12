नई दिल्ली : IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के ऑलराउंडर रमनदीप सिंह ने टीम के कोचिंग स्टाफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन और आंद्रे रसेल जैसे खिलाड़ियों के साथ काम करना उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। रमनदीप का मानना है कि इन दिग्गजों से सीखकर वह अपने खेल को और बेहतर बनाना चाहते हैं।

वॉटसन और रसेल से सीखना चाहते हैं रमनदीप

आईपीएल 2026 में शेन वॉटसन केकेआर के सहायक कोच के रूप में जुड़े हैं, जबकि आंद्रे रसेल टीम में पावर कोच की भूमिका निभा रहे हैं। इस पर रमनदीप सिंह ने कहा कि इन दोनों दिग्गजों का डगआउट में होना टीम के लिए बड़ी बात है।

रमनदीप ने कहा, 'डगआउट में वॉटसन और रसेल जैसे खिलाड़ी होना हमारे लिए आशीर्वाद है। मैं उनसे जितना हो सके उतना सीखना चाहता हूं और उम्मीद है कि मैं भी टीम के लिए मैच जिताने वाले पल में वैसा ही प्रदर्शन कर सकूं।'

2024 में केकेआर से जुड़े थे रमनदीप

28 वर्षीय रमनदीप सिंह साल 2024 में केकेआर से जुड़े थे और उसी साल टीम ने अपना तीसरा आईपीएल खिताब जीता था। इसके बाद से रमनदीप ने टीम के लिए उपयोगी प्रदर्शन किया है। उन्होंने अब तक आईपीएल में 172 रन बनाए हैं, 167.9 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और 6 विकेट भी अपने नाम किए हैं।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन

रमनदीप सिंह ने घरेलू क्रिकेट में भी शानदार प्रदर्शन किया। 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने पंजाब के लिए खेलते हुए बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 209 रन बनाए, 195 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और 10 मैचों में 9 विकेट हासिल किए।

स्थिति के अनुसार खेलने पर है फोकस

रमनदीप ने कहा कि इस सीजन में उनका पूरा ध्यान मैच की स्थिति को समझकर खेलने पर है। उन्होंने कहा, 'मैं हर बार बल्लेबाजी करने जाते समय संभावित परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता हूं। साथ ही पिच कैसे बदल रही है, उसे देखकर सही शॉट खेलने पर काम कर रहा हूं।'

गेंदबाजी में भी योगदान देना चाहते हैं

रमनदीप सिंह ने कहा कि अगर मौका मिला तो वह गेंदबाजी से भी टीम के लिए योगदान देना चाहेंगे। उन्होंने कहा, 'अगर मौका मिला तो मैं गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक बेहतर ऑलराउंडर बनने की क्षमता है। मैं मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और उम्मीद है कि अच्छे परिणाम मिलेंगे।'

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस से होगा पहला मुकाबला

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर ने आईपीएल 2025 में आठवें स्थान पर सीजन खत्म किया था। अब टीम नए जोश के साथ आईपीएल 2026 में उतरने वाली है। केकेआर अपना पहला मुकाबला 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगी।

मानसिक तैयारी और निरंतरता पर जोर

रमनदीप सिंह ने कहा कि पिछले एक साल से वह मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाने और अपने खेल में निरंतरता लाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मेरा लक्ष्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि मैच जिताना है। सोशल मीडिया या बाहर लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा फोकस हर दिन अपने खेल को बेहतर बनाने पर है।'

