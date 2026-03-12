स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टीम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विकेटकीपर बल्लेबाज Jitesh Sharma ने हाल ही में एक भावुक खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले उनके पिता का निधन हो गया था। चयनकर्ताओं ने टूर्नामेंट के लिए उनकी जगह Ishan Kishan को टीम में शामिल किया था। जितेश ने कहा कि शुरुआत में टीम से बाहर होने का दुख जरूर हुआ, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि उस समय उनके पिता को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।

टीम से बाहर होने के बाद आया मुश्किल समय

समाचार एजेंसी से बातचीत में जितेश शर्मा ने बताया कि जब उन्हें टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिलने की खबर मिली तो वह निराश हो गए थे। हालांकि कुछ ही दिनों बाद उनके जीवन में एक और बड़ा झटका आया, जब उनके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। 1 फरवरी को उनके पिता का निधन हो गया। जितेश ने बताया कि वह अपने पिता के अंतिम दिनों में लगभग एक हफ्ते तक उनके साथ रहे और उनकी देखभाल की।

“उस समय पिता का साथ देना ज्यादा जरूरी था”

जितेश शर्मा ने कहा कि बाद में उन्हें महसूस हुआ कि उस समय वर्ल्ड कप से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने पिता के साथ रहना था।उन्होंने कहा कि अब उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि वह टीम में शामिल नहीं हो पाए। उनके अनुसार भगवान का शुक्र है कि वह अपने पिता के अंतिम दिनों में उनके साथ रह सके और उनकी सेवा कर सके।

घर से देखा भारत की ऐतिहासिक जीत

जितेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के सभी मुकाबले घर से ही देखे। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया और लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। जितेश ने कहा कि घर से मैच देखना एक अलग और ज्यादा तनाव भरा अनुभव था, लेकिन उन्हें टीम इंडिया की सफलता पर बेहद गर्व है।

टीम इंडिया की सफलता पर जताई खुशी

जितेश शर्मा का कहना है कि भारतीय टीम की जीत खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और स्पष्ट विजन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने कप्तान, कोच और टीम मैनेजमेंट की रणनीति को बेहतरीन तरीके से मैदान पर लागू किया। यही वजह रही कि टीम ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया।

अब IPL 2026 की तैयारी में जुटे जितेश

टी20 वर्ल्ड कप के बाद अब जितेश शर्मा की नजर इंडियन प्रीमियर लीग 2026 पर है। वह पिछले सीजन की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से इस बार भी मैदान में उतरेंगे। जितेश ने बताया कि टीम ने हाल ही में एक छोटा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने अपनी तैयारी को मजबूत किया।

ट्रॉफी बचाने नहीं, दोबारा जीतने का लक्ष्य

जितेश शर्मा के अनुसार टीम का लक्ष्य केवल खिताब बचाना नहीं बल्कि दोबारा जीतना है। उन्होंने बताया कि टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों से कहा है कि वे ट्रॉफी को डिफेंड करने के बजाय फिर से जीतने की मानसिकता के साथ मैदान में उतरें। यह सोच टीम को और ज्यादा आक्रामक बनाती है।

पिछले सीजन में निभाई थी अहम भूमिका

जितेश शर्मा ने पिछले IPL सीजन में RCB की पहली खिताबी जीत में अहम योगदान दिया था। उन्होंने 11 पारियों में 176.35 के शानदार स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए और टीम के लिए फिनिशर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

RCB का पहला मुकाबला

IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने अभियान की शुरुआत सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ करेगी। यह मुकाबला बेंगलुरु के M. Chinnaswamy Stadium में 28 मार्च को खेला जाएगा। फैंस को उम्मीद है कि टीम एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब की दौड़ में मजबूत दावेदारी पेश करेगी।