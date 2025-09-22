स्पोर्ट्स डेस्क: दुबई क्रिकेट स्टेडियम (Dubai Cricket Stadium) में पाकिस्तान पर भारत (IND vs PAK) की 6 विकेट से जीत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पड़ोसी के खिलाफ लगातार सातवीं जीत हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की दयनीय स्थिति देखकर उनके दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) निराश हो गए। वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान को देखना मुश्किल है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को लगता है कि उन्होंने अच्छा स्कोर बनाया, लेकिन अच्छी शुरुआत के बावजूद 200 रन तक न पहुंच पाना अकरम को बुरा लगा।

वसीम अकरम ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर कहा, 'मैं अपने दिल की बात कहूंगा। पाकिस्तान को खेलते देखना मुश्किल है। एक पूर्व खिलाड़ी होने के नाते मैं खेल के उस हिस्से में जीत और हार को समझता हूं। लेकिन पिछले चार-पांच सालों में भारत ने हर विभाग में पाकिस्तान को मात दी है। एक-दो बार, हमने यहा वहा जीत हासिल की है, लेकिन भारत का प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा है। प्रतिभा, गहराई, सब कुछ। किसी भी खेल में एक-दो कैच छूट सकते हैं, यह ठीक है। लेकिन पहले 10 ओवरों में 91 रन बनाने के बाद, जब हम 200 तक नहीं पहुंच पाते, तो कुछ कहने को नहीं रहता।'

आगा ने भारत से हार के लिए गेंदबाजों की आलोचना की

आगा ने बड़ा स्कोर न बना पाने के लिए अपनी टीम का बचाव किया। हालांकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान 10-15 रन और बना सकता था, लेकिन उन्होंने पावरप्ले के ओवरों में खराब शुरुआत के लिए गेंदबाजी विभाग को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) और शुभमन गिल (Shubman Gill) ने मैच उनसे छीन लिया।

आगा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'आज बल्लेबाजी काफी बेहतर थी और यह सकारात्मक बात है। हमारी शुरुआत जिस तरह की थी, हम 15 रन और बना सकते थे। लेकिन जब 10 ओवर के बाद गेंद नरम हो जाती है, तो बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं होता। हमने पावरप्ले में अच्छी गेंदबाजी नहीं की और हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हमारी शुरुआत से यह सुनिश्चित हो जाना चाहिए था कि हम 180 रन बना सकें।'

Iगौर है कि भारत अब 24 सितंबर को बांग्लादेश से भिड़ेगा, जो सुपर-4 चरण में उसका दूसरा मुकाबला होगा। वहीं पाकिस्तान 23 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 में अपनी पहली जीत दर्ज करने की उम्मीद करेगा।